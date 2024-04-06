التصريح بدفن جثة طفل صدمته سيارة ميكروباص بسوهاج

صرحت النيابة العامة بدفن جثة طفل في الثالثة من عمره يقيم بدائرة قسم أول سوهاج صدمته سيارة ميكروباص أثناء لهوه أمام منزلهم بدائرة القسم وجرى ضبط السيارة وقائدها والتحفظ عليهما وتولت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج العام بوصول الطفل "إياد . ا . ع . س" 3 سنوات يقيم بدائرة القسم جثة هامدة إدعاء حادث سيارة .





إنتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث القسم وبالفحص وسؤال والدته "كريمة . ح . م . ا" 30 سنة ربة منزل تقيم بذات الناحية أفادت بأنه أثناء لهو نجلها أمام المنزل وحال رجوع السيارة ميكروباص قيادة "أسعد . ا . م . ح" 37 سنة سائق للخلف اصطدمت به مما أدى لوفاته ونفت الشبهه الجنائيه.





وبسؤال قائد السيارة أفاد بمضمون ما تقدم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.





وفي سياق آخر قررت النيابة العامة حبس صاحب مكتب سفريات بدائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج أربعة أيام بتهمة النصب على عدد من الأشخاص والاستيلاء منهم على مبالغ مالية نظير استخراج تأشيرات سفر للمملكة العربية السعودية لأداء العمرة إلا أنه لم يف بوعده أو رد المبالغ التي أستولى عليها .





وأقر المتهم خلال التحقيقات بارتكاب الواقعة واستيلائه على مبالغ مالية من الضحايا البالغ عددهم 10 أشخاص بجملة 270 ألف جنيه في مقابل استخراج تأشيرة سفر لأداء العمرة وتعهد برد المبالغ المالية لهم .





وقال ضحايا مستريح تأشيرات العمرة الوهمية أن المتهم حدد سعر التأشيرة الواحدة بمبلغ 27 ألف جنيه وتم دفع المبالغ المالية على أمل استخراج التأشيرات والسفر لأداء العمرة خلال شهر رمضان إلا أنهم فوجئوا بأن التأشيرات لم تصل وأن المتهم استولى على المبالغ المشار إليها لحسابه الخاص ورفض ردها .





وأوضح "حسين .ع" 21 سنة أحد المتضررين أن المتهم وعدهم باستخراج التأشيرات قبل رمضان على أن يكون السفر خلال شهر رمضان ولكنه نصب علينا وأخد الفلوس وحرمنا من العمرة .





وكان اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج قد تلقى إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة دار السلام بلاغا من "حسين . ع . ا . ع" 21 سنة طالب يقيم بدائرة المركز و"روحي . ص . ا . ع" 55 سنة عامل يقيم بدائرة المركز و8 أشخاص آخرين يقيمون بدائرة المركز بتضررهم من "محمد . ع . ع . س" 33 سنة صاحب مكتب سفريات خاص ومقيم دائرة المركز، لاتهامه بالنصب عليهم والاستيلاء على مبلغ مالي من كل منهم 27 ألف جنيه جنيه بإجمالي مبالغ مالية بلغت 270.000 جنيه نظير استخراج تأشيرات سفر للمملكة العربية السعودية لأداء العمرة إلا أنه لم يف بوعده أو رد المبالغ التي أستولى عليها.





وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم ضبط المتهم وبمواجهته أعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات على أن يراعى التجديد له في الموعد القانوني .