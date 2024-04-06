رانيا يوسف: «بقينا اتنين» جرس إنذار قبل فوات الأوان

يناقش مسلسل «بقينا اتنين» الذى انطلق فى النصف الثانى من موسم دراما رمضان 2024، للنجمة رانيا يوسف والفنان شريف منير، قضية اجتماعية مهمة تمس أغلب الأسر فى السنوات الأخيرة، وهى انفصال الزوجين وارتفاع نسب الطلاق دون اعتبار لوجود أبناء بينهما وضياع مستقبلهم.

مسلسل «بقينا اتنين» مزج بين الجانبين الكوميدى والاجتماعى لسهولة وصول الرسالة لكل الأجيال والفئات العمرية، وتسليط الضوء على خطورة الانفصال وما يسببه من عواقب سلبية على مستقبل الأبناء وتشريدهم، يعود ذلك مستقبلا على المجتمع وبناء الأفكار السلبية.

أعربت الفنانة رانيا يوسف، عن سعادتها الكبيرة بردود الفعل الإيجابية والإشادة بدورها فى مسلسل «بقينا اتنين»، وذلك بعد عرض الحلقات الأولى.

وقالت رانيا فى حوارها لـ«الوفد»، إن المسلسل يناقش مشكلة مجتمعية تواجه الكثير من الأسر المصرية، وإلى نص الحوار..

< فى البداية.. كيف استقبلتِ ردود فعل الجمهور على «بقينا اتنين»؟

- المسلسل يناقش مشكلة مجتمعية وردود الفعل اسعدتنى كثيرًا، خاصة ان الشخصيات فى المسلسل قريبة من المشاهدين وتمس عددا كبيرا من الأسر، لذلك سعيدة جدًا بتعليقات الناس وأتمنى أن يستمتعوا بمشاهدة باقى الحلقات، فضلًا عن سعادتى لانتظار الجمهور الحلقات المقبلة لمتابعة سير الأحداث.

< حدثينا أكثر عن شخصية «ياسمين الجمال»؟

- شخصية «ياسمين الجمال» التى أجسدها فى المسلسل موجودة بالفعل فى كثير من البيوت المصرية، ونقطة الخلاف بين الزوجين منتشرة بشكل أوسع والتى تؤدى إلى الانفصال دون الوصول إلى حلول مناسبة للطرفين، يستطيعان من خلالها أن يكون البيت مستقرا دون توترات، و«عادة الخلاقات الزوجية تنشأ ثم يلجأ إلى الطلاق والانفصال النهائى دون معرفة العواقب التى تظهر، وللأسف ندرك حجم المشكلة والأزمة بعد فوات الأوان، لذلك وجب التنويه فى المسلسل لتسليط الضوء على الأزمة وعواقبها.

< كيف كان التعاون مع الفنان شريف منير؟

- سعيدة جدًا بالتعاون مع الفنان القدير شريف منير، ونجاحه فى شخصية «أدهم حسن أباظة» زوجى، وكانت الكواليس يسودها التركيز والاجتهاد حتى نصل لعقول الجمهور وتسليط الضوء على المشكلات والخلافات الزوجية، بالإضافة إلى الجانب الكوميدى الملموس بحيث نستقطب فئات بمختلف الأعمار لمتابعة المسلسل.

< وماذا عن التعاون مع المخرج طارق رفعت؟

- المخرج طارق رفعت من المتميزين الذين تعاونت معهم، ونجح فى احتواء فريق العمل لتقديم أقوى ما لديهم من مواهب وإمكانيات فى المسلسل، إضافة إلى أنه لديه رؤية مختلفة.

< هل واجه فريق العمل صعوبات أثناء التصوير؟

- العمل الناجح يتوقف على تعاون فريق العمل بقيادة المخرج وأدوات السيناريست الشاطر، وسعيدة بمشاركة النجوم فى المسلسل بداية من المتألق شريف منير، إدوارد، ميمى جمال، يوسف عثمان، نانسى هلال، تامر فرج، الفنان الراحل طارق عبدالعزيز، مروة عبدالمنعم، عمر طلعت زكريا، ياسر الطوبجى، وعزت زين، عزة لبيب، ولم تواجهنا أى مصاعب بل العكس، والفضل يعود لجهد الانتاج الفنى التى وفرت كل شىء.

< انتقادات كثيرة تتعرضين لها بسبب إطلالاتك الجريئة.. ما ردود فعلك؟

- بسبب أزمات الإطلالات الجريئة، تحدثت: «أرتدى ملابس طبيعية تتوافق مع تربيتى والطبقة التى تربيت فيها بحى مصر الجديدة، اللبس يكون على حسب مدرستى والشارع اللى اتربيت وتعايشت فيه ويكون على حسب الثقافة.

< وماذا عن مسلسل «جريمة منتصف الليل» الذى تم تأجيله؟

- قصة المسلسل حقيقية عن حادثة منذ تقريبا 15 عاما، وشخصيا أعرف الأشخاص الحقيقيين الذين تعرضوا للحادث، والفكرة فى المسلسل هى تسليط الضوء على مشكلة تواجه الكثير من الفتيات والأبناء والعمل على علاجها وتصحيح الأفكار المغلوطة لدى المجتمع.

< وكيف استقبلتِ طبيعة الهجوم على الشخصية وتحديدًا كان على ارتدائك بدلة رقص فى شهر رمضان؟

- الحقيقة حالة الجدل كانت قبل عرض المسلسل وقبل متابعة المشاهدين طبيعة الشخصية وملامح الدور الذى اجسده، لكن شخصيًا لا أرى جدلا فى الموضوع ولا أركز فى «السوشيال ميديا» وتعليقات دون هدف وقصص ليست لها قيمة، «خاصة أن بدلة الرقص مقفولة وغير مكشوفة»، وكان أغلب الاعتراضات على عرضه فى شهر رمضان والمسلسل تم تأجيله إلى بعد موسم دراما رمضان 2024.

< هناك نخبة من الفنانين والنجوم المشاركين فى المسلسل.. كيف كان التعاون المشترك؟

- سعيدة جدًا بالتعاون مع الفنان المميز أحمد عبدالعزيز، النشط والمتمكن فى تجسيد دوره بجوار عدد من الفنانين، محمد عز، محمد مهران، حسنى شتا، أحمد جمال سعيد، عفاف شعيب، ومحمد سليمان، صلاح عبدالله، ميار الغيطى، وملك قورة، أحمد منير ومحمد فاروق شيبة، وكريم عبدالغنى، جميع هؤلاء النجوم سبب رئيسي فى نجاح المسلسل.

كما أوجه الشكر للمخرج المتألق عصام شعبان وللسيناريست محمد الغيطى لما بذلاه من جهد كبير وتعاون مثمر، لكى يخرج للنور ويحوز إشادة الجمهور فى سباق مسلسلات رمضان 2024.

< بجانب عرض «جريمة منتصف الليل».. هناك عمل فنى آخر وهو مسلسل «إبن حرام» حدثينا عنه؟

- نعمل على تصوير مشاهد مسلسل "إبن حرام" حاليًا بمشاركة عدد من نجوم الفن أبرزهم، الفنان خالد زكى، مدحت صالح، منة فضالى وهايدى رفعت ونوليا مصطفى ونضال الشافعى وأشرف زكى، ودعاء حاتم، والمسلسل يُناقش مشكلة مجتمعية نسلط الضوء خلال العمل على مفهوم «من هو ابن حرام».