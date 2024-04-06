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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

رئيس جامعة القاهرة ينعى أحمد فتحي سرور

أحمد فتحي سرور
أحمد فتحي سرور

بخالص الحزن والأسى، نعت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد الخشت،  الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المصري الأسبق، وأحد القامات والمرجعيات القانونية في العالم العربي بعد حياة حافلة بالعطاء العلمي والاجتماعي، وبتاريخ قضائي وقانوني ودبلوماسي وتنفيذي وبرلماني ومهني كبير محليا ودوليا.

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ويعرب رئيس جامعة القاهرة عن تعازيه للدكتور طارق فتحي سرور واسرة الفقيد وأسرة كلية الحقوق وجامعة القاهرة، داعيًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.

أحمد فتحي سرور في سطور 

وشغل الدكتور أحمد فتحي سرور عدة مناصب كبرى أبرزها: رئيس مجلس الشعب من سنة 1990 حتى 2011، وزير التعليم سنة 1986 حتى 1990، رئيس المجلس الأعلى للجامعات سنة 1986 حتى 1990، نائب رئيس جامعة القاهرة سنة 1985 حتى 1986، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة 1983 حتى 1985، رئيس قسم القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة 1978 حتى 1983.

وشغل الدكتور أحمد فتحي سرور منصب رئيس الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع سنة 2005 - أقدم الجمعيات العلمية في مصر. 

وحصل الدكتور أحمد فتحي سرور على دكتوراه في القانون الجنائي من جامعة القاهرة عام 1959، ودرجة الماجستير في القانون المقارن من جامعة متشجين بالولايات المتحدة، وليسانس في القانون من جامعة القاهرة عام 1953.

ومن أهم مؤلفات الدكتور أحمد فتحي سرور: نظرية البطلان في قانون الاجراءات الجنائية، والاختبار القضائي، والوسيط في قانون العقوبات-القسم العام، الوسيط في قانون العقوبات-القسم الخاص، والوسيط في قانون الإجراءات الجنائية والقانون الجنائي الدستوري النقض الجنائي، والحماية الدستورية للحقوق والحريات، والشرعية والإجراءات الجنائية، والقانون الجنائي الدستوري، المواجهة القانونية للإرهاب باللغتين العربية والإنجليزية.

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