احتفالية يوم اليتيم بكلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة (صور)

نظمت كلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، احتفالية يوم اليتيم تحت عنوان "يوم الخير والعطاء".

جاء ذلك بحضور عدد من الأطفال الأيتام، لقضاء يوم ثقافي وترفيهي في جامعة القاهرة لاحتضانهم وإكرامهم والإحسان إليهم والاهتمام بهم، بمسرح المدينة الجامعية.

حضر فعاليات الاحتفالية بيوم اليتيم كل من: الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة أمل يوسف عميدة كلية العلاج الطبيعي، ووكلاء الكلية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

جامعة القاهرة تحرص على إكرام الأطفال الأيتام

يوم اليتيم في جامعة القاهرة

وأكد رئيس جامعة القاهرة حرص الجامعة على إكرام الأطفال الأيتام لأن جميع الأديان السماوية حثت على الإحسان إليهم والاهتمام بهم ومنحهم الرعاية اللازمة، وإعطاءهم أولوية اجتماعية شاملة، والعمل على إسعادهم ورعايتهم.

وأشار رئيس جامعة القاهرة إلى أن هذه الاحتفالية تأتي انطلاقًا من الدور المجتمعي الذي تقوم به جامعة القاهرة باعتبار أن الأيتام جزءًا لا يتجزأ من المجتمع، ويجب إدماجهم بالمجتمع وتنمية روح الانتماء لديهم.

يوم اليتيم في جامعة القاهرة

وتضمن برنامج الاحتفالية بيوم اليتيم بكلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة الترحيب بالأطفال الأيتام والتقاط الصور التذكارية معهم، وتقديم أغاني وفقرات فنية وعروض عرائس للأطفال.

كما تتضمن برنامج الاحتفالية بيوم اليتيم بكلية العلاج الطبيعي في جامعة القاهرة توزيع الهدايا والألعاب وملابس العيد لإدخال الفرحة والسرور عليهم.

ويوم اليتيم هو يوم وطني في مصر، يحتفل به في أول جمعة من شهر أبريل منذ عام 2004.

وتأسس يوم اليتيم من قبل دار الأورمان، أكبر مؤسسة خيرية في مصر.