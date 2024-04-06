مانشستر يونايتد يجدد عقد بنديتو مانتاتو

ترددت أنباء صحفية، عن وجود مفاوضات بين مانشستر يونايتد ونجم الفريق على تجديد عقده مع الشياطين الحمر خلال الفترة القادمة لتأمين اللاعب من اغراءات العروض الاوروبية.

وأكد صحفي الإنتقالات الموثوق فابرزيو رومانو أن مانشستر يونايتد قام بعرض عقدًا جديدًا على الجناح الإنجليزي الشاب بنديتو مانتاتو.

وتابع فابرزيو أن مانشستر يونايتد يريد تأمين لاعبه البالغ من العمر 16 عامًا وسط اهتمام من العديد من الأندية الكبرى في أوروبا للظفر بخدمات اللاعب.



وعلى الجانب الآخر، أعلن نادي مانشستر يونايتد، غياب الثنائي فيكتور ليندلوف وليساندرو مارتينيز لاعبا الفريق، لمدة شهر عن صفوف الفريق بسبب الإصابة.

وأكد النادي الإنجليزي في بيان رسمي، إن الثنائي يعانيان من إصابات عضلية.وتعرض المدافع السويدي ليندلوف للإصابة خلال مباراة مانشستر يونايتد وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي.

ويعاني ليساندرو مارتينيز من إجهاد في ربلة الساق تعرض لها في التدريبات ولن يكون متاحًا للمباريات القليلة المقبلة.

ويتبقى لمانشستر يونايتد 9 مباريات في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، كما أن فريق الشياطين الحمر سيلعب في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام كونفنتري سيتي.