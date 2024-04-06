السبت 06 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

الحلقة 10 مسلسل 2024| هل انكشفت نادين نجيم ومحمد الأحمد أمام الغول؟

نادين نجيم ومحمد
نادين نجيم ومحمد الأحمد

جاءت نهاية الحلقة 10 من مسلسل 2024، بإبلاغ هرم المساعد الرئيسي عن حقيقة نادين نجيم ومحمد الأحمد، ليذهب الغول ورجاله سريعا إلى غرفتهم في الفندق للبحث عنهم، فهل بالفعل انكشفا أمام الغول وينتظرهما الموت؟

 

يشعر لؤي الديب “محمد الأحمد” بالذنب تجاه سما “نادين نجيم”، بسبب ما فعله بها في الحلقات السابقة من مطاردات وخطف ابنتها، اعتقادًا منه بأنها من قتلت أباه أثناء هروبها به من المستشفى.

 

قدم لؤي اعتذاره لـ سما عما بدر منه من أفعال تحت ضغط وفاة والده ومهنته التي مهدت له الطريق بعداوات ضخمة ليس له علاقة بها ومطلوب منه التدخل فيها.

 

رفضت سما اعتذاره واتهمته بالتسبب في عدم قدرتها على العزدة إلى لبنان بسبب التهم الموجهة إليها من تهريب مجرم وقتل زميلها، كفيلة أن تدخلها السجن لسنوات وليس لابنتها ملجأ إلا إليها بعد رحيل عائلتها بالكامل.

 

يدخل مسلسل 2024 في قائمة  النصف الثاني من الماراثون الرمضاني 2024، استكمالًا للجزء الأول 2020، الذي تم عرضه منذ 3 أعوام.

موعد عرض حلقات مسلسل 2024 

ومن المقرر أن تعرض الحلقات على قناة mbc مصر 4:40 مساءً بتوقيت مصر 5:40 بتوقيت السعودية  و mbc دراما 9 مساءً و 10 مساءً بتوقيت السعودية  وقناة mtv اللبنانية 5:45 مساءً

أحداث مسلسل 2024

15 حلقة تستسعرض  الأحداث التي عاشتها نادين خلال الأعوام الثلاث والتحديات التي عاشتها بعد نجاح قضيتها في الجزء الأول والقضاء على المتهم الريس صافي، والتي كانت تدور أحداثه حول الحرب الحكومة اللبانية مع تجار المخدرات أبرزهم المعلم صافي الذي قام بدوره قصي خولي  وورثها من أبيه وجده.

 

يظهر ابن عم المعلم صافي خلال أحداث 2024 لينتقم من نادين بعد قتلها له في الجزء الأول، وتواجه عدد أكبر من المصاعب والمخاوف بسبب عملها وترقبها لرجال خارج القانون.

أحداث مسلسل 2020

ويقف مع نادين نجيم في أحداث “2024” للمرة الأولى مع محمد الأحمد بجانب "كارمن لبس، طوني عيسى، ومن إخراج فيليب أسمرسيناريو وحوار بلال شحادات .

 

جاء أحداث مسلسل 2020  حول الضابط "سما"، التي تسعى للحصول على أدلة قوية من أجل الإيقاع برجل عصابات يدعُى صافي الديب، تعتقد أنه تسبب بمقتل أخيها، وعلى غير المتوقع تنشأ بينهما قصة حب مستحيلة.

مسلسل 2020  من بطولة: نادين نسيب نجيم، وقصي خولي، وفادي أبي سمرا، وكارمن لبس، ورنده كعدي، وفادي إبراهيم وماريتا الحلاني، ويوسف حداد، وبيار داغر، وحسين مقدم، وآخرين، وهو من تأليف نادين جابر وبلال الشحادات، وإخراج فيليب أسمر.

أحداث مسلسل وأخيرًا وأبطاله 

وقدمت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل وأخيرًا، وكان من بطولتها هي وقصي خولي، منى واصف، سعيد سرحان، وسام صباغ، وسام فارس، أنجو ريحان، وكان المسلسل قصة بلال شحادات، ومن تأليف وإخراج أسامة عبيد الناصر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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