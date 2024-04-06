ضبط 4800 عبوة من المشروبات السكرية بدون فاتورة بالفيوم

تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، تنفيذ الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع الغذائية واللحوم.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والمهندس سيد أحمد حرزالله مدير مديرية التموين، بشأن تنفيذ حملات تموينية للتفتيش على الأسواق ومتابعة التجار.

تحرير محاضر وتقارير تموينية ضد أصحاب المخابز والأسواق بالفيوم

وأوضح مدير المديرية أن إدارة الرقابة التموينية، نفذت حملة مكبرة قامت خلالها بالمرور على الأسواق والمحال التجارية والمخابز، وتمكنت من ضبط عدد 4800 عبوة مشروبات سكرية بدون فاتورة، بداخل أحد المحال التجارية، بالإضافة إلى تحرير محضر عدم الإعلان عن مخزن وعدد من المحاضر التموينية المتنوعة للمخابز والأسواق والمحال التجارية، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر ضد صاحب المحل، بالإضافة إلى تحرير عدد من المحاضر المتنوعة لأصحاب المحال التجارية والأسواق بعدد من المناطق.

وأضاف مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أن الحملة قامت بتحرير عدد من المحاضر المتنوعة لأصحاب المحال التجارية وذلك لنقص الوزن والمواصفات، وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم نظافة أدوات العجن بالمخابز، وعدم إعطاء بون الصرف، وعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات، بالإضافة إلى تحرير مخالفات وتقارير للمخابز لقيام أصحابها بتجميع دقيق بلدي تمهيدا لبيعه في السوق السوداء بأسعار مرتفعة، وتوقف جزئي وتم تحرير المحاضر وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق

جاء ذلك في إطار خطة المحافظة، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية وكافة الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق ومراقبة الأسعار.

ومن جانبه أكد المهندس السيد أحمد السيد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، على ضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقاً لمصلحة المواطن الفيومي.

ووجه مدير المديرية مديري الإدارات التموينية بالقرى والمراكز باستمرار تنفيذ الحملات الرقابية على الأسواق ومتابعة التجار لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع الغذائية خلال الأيام المقبلة من شهر رمضان وكذا أيام عيد الفطر المبارك.