طبيب عظام يكشف أسباب رعشة اليدين

قام الدكتور فلاديمير إيني أولوروندا بإدراج العوامل الرئيسية التي يمكن أن تسبب رعشة في اليدين، ويمكن أن يكون هناك أسباب عديدة لـ رعشة الشخص بعضها خطير للغاية ويمكن أن يكون نتيجة لأمراض غير قابلة للشفاء، وبعضها الآخر يمكن التغلب عليه بسهولة بجهد بسيط.

أحد الأسباب هو مرض باركنسون، حيث تكون المهارات الحركية ضعيفة تمامًا، وبعض العوامل الخطيرة نفسها تشمل التصلب المتعدد (أحد أمراض المناعة الذاتية) وفرط نشاط الغدة الدرقية.

جنبا إلى جنب مع هذه الأمراض الخطيرة، يمكن لعوامل أخرى أقل خطورة إثارة الرعشة في اليدين على سبيل المثال، الاستهلاك المفرط للكافيين.

ويوصي الخبير بشرب ما لا يزيد عن 2-3 فناجين من القهوة يوميا، يرجى ملاحظة أنه يمكن العثور على الكافيين أيضًا في منتجات أخرى: حبوب الصداع، والشوكولاتة، وحتى المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة.

في كثير من الأحيان سبب الهزات هو قلة بسيطة في النوم، ويحتاج الجسم إلى الراحة المناسبة، لذلك حافظ على جدول النوم والاستيقاظ.

تشمل الأسباب الكيميائية للرعشة انخفاض نسبة السكر في الدم، ويمكن أن يحدث هذا مع مرض السكري، أو تناول أدوية معينة، أو تناول كميات قليلة جدًا، يمكن أن تحدث الرعشة أيضًا بسبب الإجهاد والتدخين ونقص فيتامين ب 12.

ما هو مرض الرعاش؟

الرُعاش مجهول السبب حالة تصيب الجهاز العصبي وتسبب الاهتزاز اللاإرادي والمنتظم. ويمكن أن يصيب الرعاش أيضًا أي جزء من الجسم، ولكن يحدث الارتجاف غالبًا في اليدين، ولا سيما عند أداء المهام البسيطة، مثل الشرب من الكوب أو عقد رباط الحذاء.

الرُعاش مجهول السبب ليس في العادة حالة خطيرة، ولكنه يتفاقم عادةً مع مرور الوقت ويمكن أن يصبح حادًا لدى بعض الأفراد. ولا تسبب الحالات الأخرى الرُعاش مجهول السبب، إلا أنه أحيانًا يحدث خلط بينه وبين مرض باركنسون.

يمكن أن تحدث الإصابة بالرُعاش مجهول السبب في أي مرحلة عمرية ولكن تكون أكثر شيوعًا في سن 40 عامًا فأكثر.

أشهر الأعراض

تبدأ بالتدريج وعادةً تكون ملحوظة أكثر في جانب واحد من الجسم.

تتفاقم مع الحركة.

عادةً تبدأ في اليدين، وتؤثر على يد واحدة أو على اليدين.

يمكن أن تتضمن حركات بالرأس تشبه إيماءات "الموافقة" أو "الرفض".

قد تزداد الحالة سوءًا بسبب الضغط العاطفي أو الإجهاد أو تناول الكافيين أو التعرض لدرجات الحرارة الحادة.