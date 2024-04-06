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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

كولر يوضح سبب تأخر التبديلات ويؤكد: التشكيل حسب المنافس

بوابة الوفد الإلكترونية

رد المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، على انتقادات التأخر في إجراء تبديلات خلال المباريات.

وحسم النادي الأهلي التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد إقصاء سيمبا التنزاني بالفوز عليه ذهابا وايابا في ربع النهائي.
قال كولر خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "أختار التكتيك المناسب للمنافس، واخترت التكتيك الأنسب لهذا الفريق بمباراة العودة، بالدليل أننا نجحنا في تحقيق ما نريد".

وعن تأخير التغييرات أمام سيمبا رد كولر: "طول عمري بعمل كده، وبحقق الانتصارات، مشددا على أن أنتوني موديست، يشارك في المباريات لأدوار محددة، ومهم مع الأهلي وما قدمه في مباراة سيمبا أمر جيد.

وأضاف كولر  "الفريق تحكم في سير المباراة، ونفذ لاعبينا كل ما أردنا، ورغم أننا منحنا فريق سيمبا الاستحواذ في المباراة، لكن نجحنا في التحكم في مجرياتها، كما أن الفريق في الشوط الثاني أهدر الفريق عددا من الفرص، والنتيجة ككل جيدة، وسعداء بالتأهل".

 

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