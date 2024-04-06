تفاصيل الحلقة 12 من مسلسل "خالد نور وولده نور خالد"

شهدت الحلقة الثانية عشر من مسلسل خالد نور وولده نور خالد، زيارة غادة (دنيا ماهر) لنور (شيكو) في الاستوديو وتطلب منه مساعدتها لشكها في تصرفات خالد (كريم محمود عبدالعزيز).

واستعرضت الحلقة موافقة خالد على خضوع نور ابنه الصغير ونور الكبير لتجربة المحاكاة لذكريات الثنائي، ويُشرف هلال وعلمي على التجربة.

ويعرض مسلسل خالد نور وولده نور خالد على شاشة قناة MBC مصر، 9 مساء، ويعاد في تمام الساعة 3 عصراً، بينما يعرض على قناة MBC مصر 2 في تمام الساعة 6 مساء، ويعاد في تمام الساعة 12.30 صباحا.

ويشار إلى أن يتناول العمل الخلافات الزوجية في إطار كوميدي، وتدور أحداث مسلسل خالد نور وولده نور خالد حول صدفة جمعت أب وابنه مع اختلاف كبيرة في الزمن، وحدوث فجوة زمنية لم يعلم أحد ماذا تعنى، مما أدى إلى ظهور رجل وابنه في نفس العمر سويًا، بسبب انفجار في المفاعل النووي الذي كان يعمل به، ويعمل الأب وابنه في إصلاح ذلك، وتتوالى المفاجآت والأحداث المشوقة والكوميدية.

مسلسل خالد نور وولده نور خالد، بطولته مجموعة كبيرة من النجوم منهم: كريم محمود عبدالعزيز، شيكو، آية سماحة، دنيا ماهر، حمزة العيلي، شريف رمزي، دنيا سامي، محمد عبد العظيم، تأليف كريم سامي و إخراج محمد أمين.

اخر أعمال كريم محمود عبد العزيز

يذكر أن آخر أعماله مسرحية "عملوها ازاي" تدور احداثه حول محقق مشهور بحل أصعب ألغاز الجرائم برفقة مساعده بالتحقيق في جريمة حدثت في موقع تصوير نجم سينمائي شهير، لتدور بينهما مجموعة من المواقف الكوميدية.

بطولة كريم محمود عبد العزيز، سليمان عيد، حمدي الميرغني، عائشة بن احمد، اوس اوس.

كما يستعد الفنان كريم محمودعبدفي لطرح الجزء الثاني من مسلسل البيت بيت، وشاركه البطولة الفنان مصطفى خاطر، وكان حقق الجزء الاول نجاحا كبيرا ما جعل الجمهور ينتظر عرض حلقات الموسم الثاني ويطالب أسرة العمل بسرعه طرحها.

وتدور أحداثه في إطار من الكوميديا والرعب، يجد (بينو) نفسه مضطرًا للعودة إلى القاهرة بعد غياب طويل من أجل ميراث جده، ومع عودته للوطن تأخذ الأحداث منعطفًا مخيفًا عندما يكتشف أن الوصية ستدفعه إلى سلسلة من المغامرات المرعبة.

ويشارك في بطولة الجزء الثاني من المسلسل، كلا من : "كريم محمود عبد العزيز، مصطفى خاطر، محمد محمود عبد العزيز، سليمان عيد، مي القاضي، ميرنا جميل، سامي مغاوري، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف كريم سامي وأحمد عبد الوهاب وإخراج خالد مرعي.

آخر اعمال شيكو

جدير بالذكر أن آخر أعماله مسلسل اللعبة الجزء الرابع، تدور أحداثه في إطار كوميدي، حول وسيم الصريطي والذي يجسد دوره شيكو والذي يكون فريقا ليلعب ضد هشام ماجد "مازو" والذي يكون فريقا آخر، وسط منافسة بينهما في مجموعة من الألعاب على أرض الواقع ليربحوا مبالغ مالية ضخمة.

مسلسل اللعبة الموسم الرابع بطولة هشام ماجد، شيكو، ومي كساب، وميرنا جميل، أحمد فتحي، محمد أوتاكا، محمد عمرو الليثي، محمد الصاوي، سامي مغاوري، عارفة عبد الرسول، ومحمد عبد العظيم، وهو من تأليف أحمد سعد والي وإخراج معتز التوني.