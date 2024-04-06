عاجل.. المقاومة الإسلامية في العراق تقصف مصافي النفط في حيفا

قصفت المقاومة الإسلامية في العراق مصافي النفط في حيفا بالطيران المسير، استكمالاً للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال ، ونصرة اهل غزة .



وقالت المقاومة الاسلامية في العراق في بيان منذ قليل عبر حسابها: استهدف مجاهدو المقاومة الاسلامية في العراق فجر اليوم السبت الموافق 6 - 4 - 2024 ، بواسطة الطيران المسيّر ، مصافي النفط في حيفا بأراضينا المحتلة ، مؤكدين استمرارنا في دكّ معاقل الأعداء استكمالاً للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال ، ونصرة اهلنا في غزة ، وردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزّل.





وكانت أعلنت المقاومة في العراق، أنها ضربت أهداف حساسة بالقرب من الساحل الشرقي للبحر المتوسط، واوقعت خسائر كبيرة للاحتلال، وذلك عقب دقائق من ضربة وجهتها لاهداف إسرائيلية في الجولان المحتل



وقالت المقاومة الاسلامية بالعراق في بيان :

استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق يوم الأربعاء الموافق ٣ - ٤ -٢٠٢٤ ، هدفاً حيوياً في أراضينا المحتلة ، بواسطة السلاح المناسب . وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء.





وقالت المقاومة في العراق: استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق يوم الأربعاء الموافق ٣ - ٤ -٢٠٢٤ ، هدفاً عسكرياً في الجولان المحتل ، بواسطة الطيران المسيّر . وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء.