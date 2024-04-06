السكتة الدماغية النزفية.. أسبابها وأشهر والأعراض

النزف الدماغي هو أخطر أنواع السكتات الدماغية، ويسمى النزفية وفي أغلب الأحيان، هذا، على عكس السكتة الدماغية، يسبب إعاقة شديدة والوفاة لدى المرضى.



تنجم أعراض السكتة الدماغية النزفية عن نزيف داخل المخ وتختلف عن السكتة الدماغية (جلطة دموية) وذلك لأن معظم السكتات الدماغية تحدث فجأة عندما ينسد أحد الأوعية الدموية في الدماغ.

وتحدث السكتة الدماغية النزفية عندما يتمزق أحد الأوعية الدموية في الدماغ، ويمكن أن تزداد أعراضها تدريجيًا (على مدى أيام أو حتى أسابيع)، ابحث عن عدم القدرة على فهم اللغة المنطوقة، والتغيرات أو فقدان الرؤية، وصعوبة القراءة والكتابة، والنوبات، والصداع الشديد، وعدم القدرة على التحدث، ويتم تحديد شدة الأعراض من خلال كمية النزيف وموقع النزف.



يمكن للأشعة المقطعية عادةً اكتشاف النزيف داخل الجمجمة. يجب أن يبدأ العلاج على الفور ويمكن إزالة الدم جراحيًا، ولكن إذا كانت الكمية صغيرة، فقد لا تكون الجراحة ضرورية، ويجب نقل المريض بشكل عاجل إلى قسم الأعصاب، حيث سيحاول الأطباء تقليل عواقب السكتة الدماغية إلى الحد الأدنى.



كلما زاد ضياع الوقت، قلت فرص النجاح مع نزيف واسع النطاق، لا يمكن فعل أي شيء - إذا تم إنقاذ حياة الشخص، فإن الإعاقة الشديدة تنتظر، في بعض الأحيان، للأسف، لا رجعة فيها.

أسباب السكتة الدماغية؟

يوجد سببان أساسيان للسكتة الدماغية. تحدث السكتة الدماغية الإقفارية بسبب انسداد أحد الشرايين في الدماغ، بينما تحدث السكتة الدماغية النزفية بسبب وجود تسرب أو تمزق بأحد الأوعية الدموية في الدماغ، وقد يحدث لدى بعض المرضى انقطاع مؤقت لتدفق الدم إلى الدماغ، وهو ما يُعرف باسم النوبة الإقفارية العابرة ولا تسبب هذه النوبة أي أعراض دائمة.

السكتة الدماغية الإقفارية

السكتة الدماغية الإقفارية هي أكثر أنواع السكتات الدماغية شيوعًا. وتحدث عند تضيُّق الأوعية الدموية في الدماغ أو انسدادها ويؤدي ذلك إلى انخفاض تدفق الدم، المعروف باسم الإقفار يمكن أن يحدث انسداد الأوعية الدموية أو تضيُّقها بسبب تراكم الترسّبات الدهنية في الأوعية الدموية أو قد يحدث بسبب جلطات الدم أو غير ذلك من الحطام الذي ينتقل عبر مجرى الدم من القلب غالبًا، وتحدث السكتة الدماغية الإقفارية عندما تستقر الترسّبات الدهنية أو جلطات الدم أو غير ذلك من الحطام في الأوعية الدموية في الدماغ.

السكتة الدماغية النزفية

تحدث السكتة الدماغية النزفية عندما يحدث تسريب أو تمزق في الأوعية الدموية في الدماغ. ويمكن أن يحدث النزف داخل الدماغ نتيجة حالات كثيرة تؤثر في الأوعية الدموية. وتشمل العوامل المتعلقة بالسكتة الدماغية النزفية ما يلي: