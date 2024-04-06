موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري

يستأنف النادي الأهلي مشواره المحلي في الدوري المصري بعدما حسم التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بالفوز ذهابا وإيابا على سيمبا التنزاني في ربع النهائي.

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي أفريقيا بعدما فاز في تنزانيا على سيمبا بهدف ثم كرر فوزه مرة أخرى في القاهرة بهدقين دون رد.

وينتظر الأهلي في نصف النهائي الفائز من مباراة بترو أتليتكو الأنجولي ومازيمبي الكونغولي.

موعد مباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره إنبي يوم الإثنين الموافق 8 أبريل الجاري، على أرضية استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية.

ويحتل الأهلي في المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري المصري، ولديه 17 نقطة جمعها من الفوز في 5 لقاءات وتعادل مرتين وتلقى هزيمة وحيدة.

