عيد الفطر في السعودية 2024| موعد حفل ماجد المهندس

يستقبل الفنان ماجد المهندس ليالي عيد الفطر المبارك في السعودية، ضمن موسم حفلات العيد 2024 وتضم عدد كبير من رموز الغناء العربي.

موعد حفل عيد الفطر لماجد المهندس في السعودية 2024

ومن المقرر أن يقام الحفل في 11 إبريل داخل فندق هيلتون بمدينة جدة، بقيادة المايسترو مدحت خميس، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها.

وستنطلق الألعاب النارية احتفالًا بالعيد في مناطق المملكة في تمام التاسعة مساءً، وتستمر عروض الالعاب النارية في مدينة جدة لمدة يومان، كما تتضمن فعاليات العيد عروضًا مسرحية، تضم نخبةً من ممثلي الوطن العربي، حيث سيشهد مسرح محمد العلي في الرياض يوم 14 أبريل مسرحية "الجار" يقدّمها الفنان أحمد العونان وسلطان الفرج والفنانة أميرة محمد والعديد من الممثلين.

كما تشهد مدينة جدة في مسرح كلية البترجي في تاريخ 13 أبريل، مسرحية "الصندوق الأحمر" بطولة الفنانة ليلى علوي والفنان بيومي فؤاد والعديد من الممثلين.

وفي هذا السياق، يشهد مسرح الأصالة في مدينة الدمام في تاريخ 14 أبريل مسرحية "عرس الجن"، بطولة كل من عبدالرحمن العقل وحسين المهدي والفنانة هبة الدري والعديد من النجوم.

فيما تتضمن فعاليات العيد ثمانٍ حفلات غنائيةً لأبرز نجوم الغناء الخليجي والعربي في مختلف مدن المملكة، حيث ستشهد مدينة جدة ثاني أيام العيد حفلة الفنان ماجد المهندس في فندق هيلتون، وتقيم الفنانة موضي الشمراني حفلاً غنائياً برفقة الفنان دحوم الطلاسي في ثاني أيام عيد الفطر في مركز الظهران اكسبو بالدمام.

أغنية ماجد المهندس “جننت قلبي”

كان قد طرح ماجد المهندس أخيرا أغنية “جننت قلبي”، والتي حققت أكثر من 34 مليون مشاهدة، وتقول كلماتها "جنّنت قلبي بحبٍ يلوي ذراعي لاهو بتايب ولا عبّر تجاريبه امر الله اقوى احبك والعقل واعي ما جاب راسي سوى عشقك وتعذيبه سلّمت أمري وتفكيري مع اوجاعي وحبّيت ذاتك بإحسانه وعذاريبه ما كنت ناوي وما للحب اي داعي اذا الله راضي يسوق الخير ويجيبه شدّ انتباهي غرامٍ غيّر اطباعي حرّك شعوري واحس ربّي بلاني به وبكل هداوه لقيت القلب ملتاعي كان اهتمامي تكون اوّل مكاسيبه تبغى الصراحه يا روحي زانت اوضاعي ياللي لوحدك معاه ارتاح وودي به صار بحياتي وجودك اكبر اطماعي يا نبض قلبي ويا اغلى مطاليبه