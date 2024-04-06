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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

يد الزمالك تفوز على هليوبوليس فى دوري المحترفين

أحمد الأحمر
أحمد الأحمر

فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، على نظيره هليوبوليس بنتيجة 38 - 36، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، على صالة الأخيرة بمدينة الشروق، ضمن منافسات الدور الثاني لبطولة دوري المحترفين.

قدم لاعبو الزمالك، أداءاً جيداً خلال أحداث المباراة، واستطاع الفريق أن ينهي الشوط الأول لصالحه بنتيجة 21 - 18، قبل أن يواصل أبناء ميت عقبة تفوقهم في الشوط الثاني، ليحسم كوماندوز اليد اللقاء بنتيجة 38 - 36.

ومن المقرر، أن يواصل الفريق تدريباته الجماعية اليوم السبت، استعداداً لمواجهة الجزيرة، المقرر لها يوم الإثنين المقبل، على صالة محمد حسن حلمي بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لبطولة دوري المحترفين.

ويتكون الجهاز الفني لـ"يد الزمالك" من: حسن يسري رئيساً للجهاز، ومجدي أبو المجد مديراً فنياً، وأحمد رمضان مدرباً عاماً، وإيهاب محسن مدرباً، ومحيي صلاح  مدرباً لحراس المرمى.

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