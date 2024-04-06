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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عاجل.. المقاومة العراقية تضرب هدف حساس بعد دقائق من قصف الاحتلال في الجولان

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت المقاومة في العراق، أنها ضربت  أهداف حساسة بالقرب من الساحل الشرقي  للبحر المتوسط، واوقعت خسائر كبيرة للاحتلال، وذلك عقب دقائق من ضربة وجهتها لاهداف إسرائيلية في الجولان المحتل
 

وقالت المقاومة الاسلامية بالعراق في بيان نشرته عبر حسابها : استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق يوم الأربعاء الموافق ٣ - ٤ -٢٠٢٤ ، هدفاً حيوياً في أراضينا المحتلة ، بواسطة السلاح المناسب . وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء. 

 

وقبل ضرب الموقع كانت أعلنت المقاومة في العراق عبر بيان لها: استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق يوم الأربعاء الموافق ٣ - ٤ -٢٠٢٤ ، هدفاً عسكرياً في الجولان المحتل ، بواسطة الطيران المسيّر . وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء.

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