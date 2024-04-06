الأهلي يكرر فوزه على سيمبا التنزاني ويتأهل لنصف نهائي أفريقيا

فاز الأهلي على ضيفه سيمبا التنزاني بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

سجل عمرو السولية الهدف الأول في منتصف الشوط الثاني ثم عزز محمود كهربا في الوقت بدل الضائع من المباراة من ركلة جزاء.

وكان الأهلي قد فاز في مباراة الذهاب في تنزانيا بهدف سجله أحمد نبيل كوكا في شباك سيمبا مع انطلاق المباراة.

بهذه النتيجة تأهل الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا وينتظر المتأهل من مباراة مازيمبي وبترو أتليتكو التي ستقام غدا السبت.

تشكيل الأهلي الرسمي..

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة، على معلول.

خط الوسط: مروان عطية، كوكا، عمرو السولية

خط الهجوم: حسين الشحات، موديست، رضا سليم

وغاب عن الأهلي أمام سيمبا التنزاني كل من محمد الشناوي وإمام عاشور وأليو ديانج وياسر إبراهيم وكريم نيدفيد إلى جانب الثنائي الجديد محمود الزنفلي وعمر كمال عبدالواحد لعدم القيد في قائمة الفريق الأحمر الأفريقية.