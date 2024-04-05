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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

التعادل الإيجابي يحسم مواجهة أهلي جدة والوحدة

أهلي جدة
أهلي جدة

انتهت مواجهة أهلي جدة أمام نظيره الوحدة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من عمر الدوري السعودي لهذا الموسم 2023/2024.

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تقدم الوحدة في المباراة عن طريق عبد العزيز نور في الدقيقة 48 من عمر الشوط الثاني من اللقاء، بينما تلقى عبد الباسط هندي، لاعب الأهلي بطاقة حمراء في الدقيقة 79 من عمر المباراة.
فيما تعادل أهلي جدة في الدقيقة 83 من خلال اللاعب  روجير إيبانيز.
ورفع أهلي جدة رصيده بهذا التعادل للنقطة 52 بالمركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن السعودي لهذا الموسم، بينما جاء رصيد الوحدة عند النقطة 31 في المركو الثاني عشر.

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