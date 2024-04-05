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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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المعلق أحمد الطيب: هروب رمضان صبحي من الأهلي حرمه من لقب الأسطورة

المعلق أحمد الطيب
المعلق أحمد الطيب

قال المعلق الرياضي أحمد الطيب، إنّ النادي الأهلي شهد الكثير من الأساطير عبر تاريخه مثل محمود الخطيب الرئيس الحالي للنادي ونجم الفريق في فترة السبعينيات ثم حسام حسن ثم خالد بيبو لفترة قصيرة ومحمد أبو تريكة. 

وأضاف الطيب في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار: "الأهلي حاليا عنده لاعيبة بيبنوا اللي يخليهم أساطير، لسه في أول سلمة، ومفيش ملامح لحد منهم إنه يبقى أسطورة، عشان كده النادي الأهلي عمال يدور على حد، النادي الأهلي عمال يدور على حد يكون الأسطورة". 

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وتابع الطيب: "عبدالله السعيد كان هيكمل المشكلة والحتة دي كويس هرب، ورمضان صبحي اتكون عشان يبقى الأسطورة هرب، في حاجة غلط، وهذا لا يقلل من قيمة جماعية وقيمة النادي الأهلي كنادي ولاعبين ووحدة واحدة".

زيزو مشروع أسطورة وكهربا مؤثر

ولفت إلى أنّ أحمد مصطفى زيزو جناح نادي الزمالك والمنتخب الوطني لكرة القدم مشروع أسطورة عظيم. 

وأضاف : "بالنسبة لمحمود عبدالمنعم كهربا، فأنا أحبه جدا كلاعب كرة وعلى المستوى الشخصي، لكنه مر بمراحل تخرجه من دائرة تركيز أن يصبح أسطورة في زمن قليل، لكنه لاعب كويس ومهم ومؤثر أوي". 

وتابع الطيب: "بالنسبة لمعلول والشناوي، هو أنا لما أقول إن الخطيب أسطورة يبقى معلول والشناوي أسطورة؟! هي الرؤوس اتساوت؟! أما شيكابالا فالدنيا كلها عارفة إنه أسطورة، العصافير على الشجر والسمك جوه المياه، هو موهوب بشكل مختلف، أما الشناوي فهو حارس كويس".

معلق مش مونولجست

ورفض المعلق الرياضي أحمد الطيب، أن يتغزل في النادي الأهلي على الهواء خلال 30 ثانية، وهي الفترة التي طلبتها منه الإعلامية بسمة وهبة، قائلا: "أنا مش كده والتعليق مش كده". 

وأضاف: "أنا معلق مش مونولجست ولا انا هغني أغنية من مقطع كذا، هتغزل ليه؟! بأمارة ايه؟! عندما تغزلت في شيكابالا، قلت له والله يا ولدي وقفت لك عشان كده سقفت لك". 

وتابع الطيب: "شيكابالا أسطورة عشان عنده حاجات مش موجودة عند غيره.. غيره عندهم حاجات كويسة ومختلفة، لكن دلوقتي في الأهلي مفيش أسطورة، وآخر أسطورة كانت موجودة هي عبدالله السعيد وهناك أبو تريكة".

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