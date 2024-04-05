أبراج نيويورك تحولت لمرجيحة.. زلزال عنيف يضرب عاصمة العالم (فيديوهات)

نشرت قناة “قوى الطبيعة”، فيديو يجمع العديد من المقاطع لزلزال وقع في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وصفته بأنه أقوى الهزات منذ عام 1884.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن زلزالا بقوة 4.8 درجة وقع بالقرب من مدينة نيويورك التي يصفها البعض بعاصمة العالم نظرا لثقلها السياسي والدبلوماسي والاقتصادي والعمراني صباح الجمعة مما تسبب في اهتزاز المباني وفاجأ السكان في منطقة نادرا ما يحدث بها نشاط زلزالي ملحوظ، إلا أنه لم يسبب أي أضرار جسيمة فيما يبدو.

وذكرت الهيئة أن مركز الزلزال كان بالقرب من وايت هاوس ستيشن بولاية نيوجيرزي ووقع بعد الساعة 10:20 صباحا (1420 بتوقيت جرينتش) بقليل على عمق 4.7 كيلومتر.

وفي وسط مانهاتن، ارتفع الضجيج المعتاد لحركة المرور، حيث أطلق سائقو السيارات الأبواق في الشوارع المرتجفة للحظات. سمع بعض سكان بروكلين صوتا مدويا واهتزت مبانيهم والأبراج الشاهقة الشهيرة، وفق أسوشيتد برس.

كما أبلغ سكان بالتيمور وفيلادلفيا وكونيتيكت ومناطق أخرى من الساحل الشرقي غير المعتادين على الزلازل عن شعورهم باهتزاز الأرض.

ونشرت حاكمة نيويورك كاثي هوتشول على موقع إكس أن الزلزال شعر به في جميع أنحاء الولاية. وقالت "يقوم فريقي بتقييم التأثيرات وأي أضرار قد تكون حدثت، وسنقوم بابلاغ الجمهور بأي تحديث على مدار اليوم".

وأفاد أشخاص من ولاية بنسلفانيا إلى ولاية ماساتشوستس بشعورهم بهزّات. وقال متحدث باسم شرطة مدينة نيويورك إنهم لم يتلقوا أي تقارير بوقوع أضرار.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن تلقى إحاطة بشأن الهزة الأرضية التي شعر بها سكان ولايتي نيوجيرزي و نيويورك و يتواصل مع فريقه الذي يتابع الآثار المحتملة.

وأبلغت إدارة الطيران الفيدرالية شركات الطيران توقع تعليق الرحلات الجوية إلى مطارات مدينة نيويورك حتى الظهر بسبب الزلزال والتأخير لمدة تتراوح بين 30 و45 دقيقة.

وتم تحويل بعض الرحلات الجوية المتجهة إلى نيويورك إلى مطارات أخرى، وفقا لموقع التتبع FlightAware.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية "عمليات الحركة الجوية تستأنف في أسرع وقت ممكن".

وقالت هيئة ميناء نيويورك ونيوجيرسي إن نفق هولندا المزدحم، وهو واحد من ثلاثة معابر رئيسية لنهر هدسون بين مدينة نيويورك ونيوجيرسي، سيتم إغلاقه مؤقتا للتفتيش.

ونشر حاكما نيويورك ونيوجيرسي على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" أنهما يعدان استجابات طارئة. وتم إطلاع عمدة مدينة نيويورك إريك آدامز ، ولم تكن هناك تقارير فورية عن "تأثيرات كبيرة"، حسبما قال مكتبه على "إكس".

وذكر زلزال الجمعة بعض السكان بزلزال عام 2011 الذي بلغت قوته 5.8 درجة في ولاية فرجينيا والذي أدى إلى عمليات إجلاء في مدينة نيويورك، بما في ذلك مجلس المدينة، وتسبب في أضرار في واشنطن.

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