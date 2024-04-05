الالاف يؤدون صلاة العشاء والتراويح خلف الشيخ رمضان عمار فى جامع ناصر بالفيوم

ادى عشرات الالاف من ابناء محافظة الفيوم صلاة العشاء والتراويح فى ليلة السابع والعشرين من رمضان خلف الشيخ رمضان عمار الذى يؤم المصلين فى مسجد ناصر بمدينة الفيوم .

امتلأ مسجد ناصر والساحات المحيطة به و شارع الورشة بالمصلين الذين حرصوا على اداء صلاة العشاء والتراويح ودعاء ختم القران وقد توقف المرور تماما فى شارع الورشة المجارو للمسجد وارتبكت حركة المرور فوق الكوبرى العلوى بمدية الفيوم بسبب الزحام من سيارات المصلين .

ويحرص ابناء الفيوم على اداء الصلاة خلف الشيخ رمضان عمار لما يتمتع به من عذوبة الصوت والخشوع فى الصلاة و كان يؤدى الصلاة فى مسجد المعلمين لمدة تقارب 10 سنوات وانتقل كـ مقيم شعائر لمسجد ناصر هذا العام ويؤم المصلين فى جميع الصلوات بينما يقوم بالقاء الدروس وخطبة الجمعه امام المسجد الشيخ جمعه عبد الفتاح والذى يقوم بالقاء الدروس عقب صلاة التراويح بصفة يومية بالاضافة الى من يتم دعوته من علماء الازهر والاوقاف واساتذة كلية دار العلوم بالفيوم والشريعة والقانون بالازهر .

احتفالية يوم اليتيم

ومن جهه اخرى وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي نظمت مؤسسة الجارحي للتنمية المجتمعية، احتفالية بيوم اليتيم بمشاركة نحو 500 طفل من دور الأيتام ومؤسسات الرعاية والأسر البديلة بمحافظة الفيوم، بنادي جرين جاردن بمدينة الفيوم.

تضمنت الاحتفالية مجموعة من الفقرات الترفيهية المتنوعة والمسابقات بالإضافة لتوزيع هدايا وألعاب على الأطفال وحفل إفطار جماعي للأطفال والعاملين والمتطوعين، بحضور عدد من قيادات مؤسسة الجارحي وأمانة التحالف الوطني بالفيوم. كما نفذت المؤسسة ذات الاحتفالية في محافظات الجيزة والسويس كجزء من خطة المؤسسة والتحالف للرعاية المتكاملة للأيتام والفئات الأكثر احتياجا.

يذكر أن مؤسسة الجارحي هي عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي منذ إنطلاقه في مارس ٢٠٢٢، وتهدف إلى تحسين أوضاع الفئات والأسر والمناطق الأكثر احتياجًا، ودعم جهود التنمية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة وشركاء التنمية المحليين والدوليين؛ للوصول إلى مجتمع تنموي مُستدام، وفق منهجية وطنية تركز على المواطن وخاصة المرأة والشباب وذوي الهمم كمحور الاهتمام Citizen Centric باعتباره الهدف والمستفيد بما يتماشي مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة العالمية الـ17، من خلال تقديم خدمات أساسية ومجتمعية وتنموية متنوعة، وتعزيز مفهوم التطوع والمشاركة والوعي المجتمعي، وتحفيز الجهود الفردية والجماعية وبناء الشراكات وجذب الموارد؛ لإحداث التأثير الإيجابي البناءّ في المجتمع والمساهمة في الارتقاء بجودة حياة المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم بالتعاون مع كافة الفاعلين في الحكومة والمجتمع.

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