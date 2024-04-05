مجدي عبدالغني: المرأة خلقت لرجل واحد والرجل خلق لأكثر من امرأة

قال الكابتن مجدي عبدالغني، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، إن المرأة خلقت لرجل واحد وأي ذكر على وجه الأرض لم يخلق لمرأة واحدة وهي قناعته الخاصة، موضحًا أن الذي يتزوج مرة واحدة لا يصح أن يتزوج من امراة أخرى.

وأشار "عبدالغني"، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، إلى أنه برج الأسد ويحب الجمال جدًا ومن الممكن أن يكون معجب بأي امراة جميلة، موضحًا أنه من خلال دراسته للفلسفة وعلم النفس والتأملات بأنه ليس هناك أي مخلوق مذكر على وجه الأرض له امرأة واحدة.

ونوه بأن أي شئ مذكر على وجه الأرض لا يعتمد على امرأة واحدة، مؤكدة أنه متزوج من امرأة واحدة ولم يتزوج من 15 امرأة، مستنكرًا: "أنا بمشي بالعافية".

“كهربا بيشطب”

وأكد الكابتن مجدي عبدالغني، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أنه لعب في النادي الأهلي أكثر مما لعب محمود عبدالمنعم كهربا فيه، وكان سببًا في مكسب النادي الأهلي في العديد من المباريات، مضيفًا: "كهربا بيخلص كرة خلاص.. لم يظلمه طوال حياته".

وأوضح "عبدالغني"، أن كهربا لاعب عادي ولم يصنع أي شئ طوال مسيرته الرياضية ولم يذهب مع المنتخب كأس العالم، منوهًا بأنه إن لم يتقي الله سيتعرض للعديد من المشكلات والأزمات في حياته.

وتابع: كهربا واخد طريقة ويتعامل كأن أحد يضعه على هذا الطريق، وعامل 6 حلقات في كذا قناة تلفزيونية ومستغرب أزاي كده.. النادي الأهلي مبيسمحش حد يقول أي حاجة.. ده بيتكلم على أسطورة من أساطير النادي الأهلي.. جايب أجوان أكتر من كهربا".

وقال، إن النادي الأهلي ماشي وبيكسب لوحده، ودائمًا مجالس الإدارات في النادي الأهلي قوية جدًا وليس مجلس الإدارة الحالي فقط هو الذي يصنع النجاحات، متابعا: "كنت بحط المصحف على مرمى الأهلي عشان ميخسرش".

وأوضح، أن الكابتن سيد عبدالحفيظ كان مميز في منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي ولكن كان لابد من وجود تجديد للدماء، قائلًا: "سيد عبدالحفيظ أحسن من بيبو في منصب مدير الكرة.. بس بيبو لسه قدامه الوقت".

وشدد على أن عائلته بأكملها أهلاوية والمنزل بأكمله أهلاوي ولكن والده كان من كبير مشجعي الترسانة، موضحًا أنه بعد الانتقال واللعب في الاهلي أصبح مشجع للاهلي.