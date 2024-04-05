ليس الكرة أو البيزنس أو الإعلام.. مجدي عبدالغني يكشف مصدر دخل يجني منه الملايين

أكد الكابتن مجدي عبدالغني، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن والده كان يمتلك مصانع طوب وأراضي كثيرة في العديد من المناطق، مضيفًا: "عملت فلوس بس كل اللي معايا ميراث.. ولعبت في البرتغال".

وأوضح "عبدالغني"، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أنه صنع المال من الإعلام والميراث وأيضًا لعب كرة القدم، لافتا إلى أن أخر أرض له ورثها من والده تم بيعها إلى الدولة في جزيرة الوراق مقابل ملايين الجنيهات وهو مصدر دخله الذي يجني منه أموالا طائلة.

وتابع: "كنت باخد في الأهلي 250 جنيه شهريًا.. أول سنه لعبت فيها في البرتغال حصل على 3 آلاف دولار "، مشددًا على أنه كان هناك تفاوض استمر طويلًا مع الأهلي من أجل زيادة راتبه ليصل لهذا ما كان يتقاضيه شهريًا، منوهًا بأن أول مكافأة حصل عليها بعد حصد الدوري كانت 150 جنيه، وبعد حصوله على المكافأة اشترى بها الكثير من الملابس.

مصطفى شوبير مميز

وأكد الكابتن مجدي عبدالغني، أن مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي ونجل الكابتن أحمد شوبير حارس مميز، منوهًا بأنه إلا لم يكن لديه صبر كان سيرحل من النادي الأهلي.

وشدد، على أن نجاح واستمرار شوبير في الأهلي مرهون بعدم الموافقة على الخروج من النادي الأهلي على سبيل الإعارة، منوهًا بأن الكابتن أحمد شوبير ساند نجله إعلاميًا في العديد من الموقف كما أنه سند لأنه حارس مرمى مميز.

وأوضح أن أداء مصطفى شوبير مع النادي الأهلي مميز جدًا خلال المباريات الماضية، مؤكدًا ببدء حدوث قناعات جماهيرية بمصطفى شوبير بعد الأداء المميز خلال المباريات الماضية.

أحب محمد صلاح

وكشف الكابتن مجدي عبدالغني، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن علاقته المميزة مع محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، مشددًا على أنه يحب محمد صلاح ومن جماهيره ومشجعيه.

وأوضح أن محمد صلاح هو فخر للجميع، ومن لا يحب محمد صلاح لا يحب مصر، منوهًا بأن محمد صلاح هو الذي يمثل مصر.

وأشار مجدى عبد الغنى، إلى أنه زار محمد صلاح في إنجلترا واستقبله بشكل مميز وجلس معه لفترة طويلة، موضحًا أن هدفه في كأس العالم 90 هو الذي غير شكل كرة القدم المصرية ووضعها على الطريق الصحيح.