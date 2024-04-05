مجدي عبدالغني: "الأهلي بيكسب لوحده وكنت بحط مصحف على مرماه عشان ميخسرش"

قال الكابتن مجدي عبدالغني، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، إن النادي الأهلي ماشي وبيكسب لوحده، ودائمًا مجالس الإدارات في النادي الأهلي قوية جدًا وليس مجلس الإدارة الحالي فقط هو الذي يصنع النجاحات، متابعا: "كنت بحط المصحف على مرمى الأهلي عشان ميخسرش".

وأوضح "عبدالغني"، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن الكابتن سيد عبدالحفيظ كان مميز في منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي ولكن كان لابد من وجود تجديد للدماء، قائلًا: "سيد عبدالحفيظ أحسن من بيبو في منصب مدير الكرة.. بس بيبو لسه قدامه الوقت".

وشدد على أن عائلته بأكملها أهلاوية والمنزل بأكمله أهلاوي ولكن والده كان من كبير مشجعي الترسانة، موضحًا أنه بعد الانتقال واللعب في الاهلي أصبح مشجع للاهلي.

مباراة الأهلي وسيمبا

وأنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الأهلي وسيمبا التنزانى فى العاشرة مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات إياب ربع نهائى دورى الأبطال الافريقى بحضور 30 ألف مشجع.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية فرقا أمنية لتأمين دخول الجماهير ووصولها للمدرجات وممرات اللاعبين وطاقم التحكيم.

وحقق الأهلى فوزًا مهمًّا خارج الأرض بالفوز على سيمبا التنزانى بهدف دون رد، سجله أحمد نبيل كوكا ‏فى الدقيقة الخامسة من زمن المباراة التى جمعت الفريقين فى ذهاب ربع نهائى ‏دورى أبطال أفريقيا.‏

الأهلي والزمالك

وكشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة المصرية بأنه تم مخاطبة الأهلي والزمالك على إقامة قمة الدوري في السعودية.



وأكد على أنه تم تسليمه الموافقة الرسمية من الطرفين وبدأنا باقي الإجراءات والخطوات لإكمال المشروع



وتابع:"وصلنا عرض مادي كبير يقدر المنتج ويسوق له بشكل جيد وأوجه الشكر للمستشار تركي آل الشيخ و السعودية".



واوضح في حديثه:"لم نحصل على رد واضح من فيفا حتى الآن وفي حال وصلنا رد فلن نستطيع بسبب ضيق الوقت".



ونوه إلى أنه الرابطة تريد استكمال هذا البروتوكول ونريد الاستثمار والتسويق في المسابقة



وأضاف :" كل الدوريات والاتحادات القارية تستحدث في طرق التسويق لتحصل على مكاسب أكبر والقادم أفضل".



وأشار إلى أن رابطة الأندية تتعامل بالخطابات الرسمية ولم يصلنا أي خطاب أو بيان رسمي من الزمالك بعدم خوض القمة في السعودية.

واختتم حديثه بأن مباراة الأهلي والزمالك يوم 15 أبريل في استاد القاهرة ولا نية للتأجيل.