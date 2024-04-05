أوقاف قنا تحتفل بذكري ليلة الـقدر

حضر الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، نائبا عن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، مساء اليوم الجمعة، احتفالية مديرية الأوقاف بذكرى ليلة القدر، بمسجد العارف بالله سيدى عبدالرحيم القنائى.

نقل نائب محافظ قنا تهنئة اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، لجموع الشعب المصري بليلة القدر المباركة، وقرب حلول عيد الفطر المبارك.

داعيا المولى عز وجل أن يعيد تلك الأيام المباركة بالخير واليمن والبركات على مصرنا الحبيبة، وأن يحفظ مصر قيادة وشعبا من كل سوء.

يذكر أن الحفل بدء بتلاوة آيات من القران الكريم لفضيلة الشيخ عبدالسلام إبراهيم، ثم كلمة مديرية اوقاف قنا، للشيخ حجازى محمد إمام المسجد، والتى تحدث فيها عن فضل ليلة القدر، التي أنزل فيها القرآن الكريم، تلك الليلة التي يغفر فيها الله لعبادة المؤمنين ويعتقهم من النار.

وأبرز على أهمية إحيائـها في الليالى الفردية من العشر الأواخر، تلاها فقرة من الابتهالات الدينية للمبتهل الشيخ علاء احمد الدندراوى امام مسجد سعود، وفى نهاية الاحتفال.

كرم نائب محافظ قنا، 7 من مديري الإدارات والأئمة، تقديرا لحسن أدائهم المتميز اداريا ودعويا، بتسليمهم شهادات التقدير والجوائز القيمة.

حضور الاحتفال:

حضر الاحتفال، حسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، والنائب العمدة مبارك، والنائب محمد الجبلاوى عضوا مجلس النواب، والدكتور ماهر جبر وكيل وزارة الاوقاف بقنا.

وفضيلة الشيخ تاج الدين أبوالوفا رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والامنية، ولفيف من المواطنين من ابناء المحافظة.

تكريم حفظة القرآن الـكريم:

وفي وقت سابق، كرم محافظ قنا، 175 حافظ وحافظة من الفائزين فى مسابقة حفظ القرآن الكريم، التى نظمتها الجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة المحمدية بقنا.

وأوضح الشيخ أحمد مصطفي مشرف عام الجمعية الشرعية بقنا، أن الجمعية تهدف إلى إصلاح الفرد مع قضاء حوائجه، من خلال 77 فرع ومكتب على مستوى المحافظة، مشيرا إلي أن الجمعية هي تكفل ما يقرب من 10 الاف طفل يتيم على مستوى المحافظة، فضلا عن فتح 111 مكتب تحفيظ للقرآن الكريم على مستوى المحافظة.

بالإضافة إلى مشروع رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة، وتوفير الرعاية الطبية والأجهزة التعويضية لهم، وتدعم أنشطة الجمعية الفيات اليتيمات والأولى بالرعاية من خلال تيسير زواجهم وتوفير الأجهزة الكهربائية واجهزة العرائس.

بجانب رعاية طلاب العلم من ابناء الاسر الاولى بالرعاية، كما تتميز الجمعية الشرعية عن غيرها إذ تضم مراكز طبية متخصصة وتشمل 30حضانة لرعاية الأطفال المبسترين منها 6 حضانات مزودة بجهاز السيباب، كما يوجد مركز للغسيل الكلوى والمراكز الأخرى التي تقدم خدماتها بالمجان لأبناء المجتمع القنائى دون تفرقة.