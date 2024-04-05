مسلسل الحشاشين| برزك أوميد يقتل نجل حسن الصباح فى الحلقة 26

شهدت أحداث الحلقة 26 من مسلسل “الحشاشين” قــتل برزك أوميد للشاب الهادي بن حسن الصباح بعد عودة والده إلى القلعة وتنصيبه أميرا وولي عهد من بعده.

كما عاد حسن الصباح إلى القلعة بعدما اطمئن لأن زوجته الثانية ابنة الراعي حامل في طفل جديد لا يعلم عنه أحد شيء.

بينما تزوج يحيى ونورهان بعد سنوات من الانتظار وعادت دنيا زاد إلى منزلها القديم في أصفهان تحت رعاية السلطان السلجوقي.

كما طلب دنيا زاد «ميرنا نور الدين» من زوجة السلطان السلجوقي برقياروق، أنّ تترك القصر وتعود مرة أخرى إلى منزلها في أصفهان، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 26، وذلك حتى تستطيع أن تتحدث مع نساء المدينة عن حقيقة زوجها حسن الصباح ودعوته، مما يساعدها في إنقاذ أرواح كثيرة من الانسياق وراء أفكاره وشروره المخفية في كلامه المعسول وقدرته على الإقناع.

وتخبر دنيا زاد زوجة السلطان «جيهان الشماشرجي» ضمن أحداث أن تفعل ذلك بدافع الانتقام من حسن الصباح بسبب قتل ابنها، وتوافق زوجة السلطان على طلبها، وستطلب من السلطان أنّ يزيد الحراسة على منزلها، لأنّ المجتمع يعاني من فتنة كبيرة في هذا الوقت، لترد عليها: «هو ده وقتي.. وقت ظهوري للناس وكلامي ليهم وإنقاذ أرواحهم من الضلال».

وتابعت دنيا زاد حديثها قائلة: «أنا صدقت حسن الصباح أكثر ما صدقت نفسي، بقى هو مذهبي وديني، ولما شفت الحقيقة عرفت أنه بيعبد نفسه، وأن مذهبه هو مذهب الصباح.. أنا اللي الشيطان علمني الإيمان».

تعتبر شخصية حسن الصباح من أكثر الشخصيات المثيرة للجدل بالتاريخ الإسلامى والعالم أجمع بعدما أسس الجماعة الأشهر فى تنفيذ حركات الاغتيالات من وراء قلعة حصينة هى الموت.

يعرض مسلسل الحشاشين على قناة «دي أم سي» في شهر رمضان 2024، ومنصة Watch it الإلكترونية، وذلك ضمن مجموعة كبيرة من مسلسلات دراما رمضان 2024.

موعد عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC

يبدأ عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC بدء من غدا الإثنين 11 مارس 2024 في تمام الساعة 9:15 مساءً، وتكون إعادة الحلقة على قناة DMC دراما بعد عرض الحلقة بـ ساعتين، وبذلك يمكن مشاهدتها في تمام الساعة الـ 11:15 مساءً.

موعد عرض مسلسل الحشاشين على منصة Watch it

ويتم عرض مسلسل الحشاشين على منصة Watch it الإلكترونية بدون إعلانات، بعد عرض الحلقة على قناة DMC بساعة واحدة، وبذلك يمكن مشاهدتها في تمام الساعة الـ 10 مساءً.



قصة مسلسل الحشاشين

تدور أحداث مسلسل الحشاشين حول مؤسس طائفة الحشاشين «حسن ابن الصباح»، الذي يجسد شخصيته كريم عبد العزيز، حيث كون هذا الرجل أخطر جماعة قتالية في التاريخ، أرعبت العالم، وارتكبت جرائم اغتيالات عديدة، وهو عمل تاريخي، مأخوذ من أحداث حقيقية من القرن الحادي عشر.

أبطال مسلسل الحشاشين

ويشارك في مسلسل الحشاشين كلاً من الفنان كريم عبد العزيز، نضال الشافعي، فتحي عبد الوهاب، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، أحمد عيد، ميرنا نور الدين، نيكولا معوض، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، ومسلسل الحشاشين من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.