رئيس اللجنة الرياضية لمصر للطيران: ختام الدورة الرمضانية وإقامة دورى الشركات قريبا

أختتمت وزارة الطيران المدني دورتها الرمضانية للشركات القابضة التابعة التي أقيمت الدورة تحت رعاية الفريق محمد عباس وزير الطيران التي حضرها نجوم كرة القدم الدورة حيث فاز فريق هيئة الميناء الجوي بالبطولة بعد تغلبه علي شركة الخدمات الأرضية لمصر للطيران في المباراة النهائية التي أقيمت علي ملعب نادي ايرو سبورت .

دورة مصر للطيران

وصرح كابتن خالد رفعت رئيس اللجنة الرياضية العاليا للنشاط الرياضي بالشركة القابضة لمصر للطيران بان الدورة الرمضانية لعام ٢٠٢٤ ضمت ١٨ فريق مفتوح السن من جميع الشركات التابعة لوزارة الطيران المدني و مصر للطيران القابضة و الشركات التابعة و القابضة للمطارات و الشركات التابعة.

حيث فاز فريق شركة هيئة الميناء علي الخدمات الأرضية بنتيجة ٢-١ و توج بكأس البطولة.

بطولة مصر للطيران



و أكد رفعت علي نجاح تنظيم البطولة و حضور نجوم كرة القدم القدامي من بينهم كابتن خالد جلال و رضا عبد العال و هشام يكن و الحكم الدولي جمال الغندور و كثير من النجوم و رؤوساء الشركات و الجمهور من أبناء العاملين بالقطاع

و ان البطولة تحمل عنوان الروح الرياضية بين الزملاء و اخوات القطاع الواحد و المنافسة الرياضية الشريفة بين اللاعبين الممثلين للشركات .

و قال نحن بصدد وضع خطة مع اللجنة العليا للنشاط الرياضي للإعلان عن دوري عام علي مدار السنة للعام الحالي .

قدم رفعت الشكر للمهندس محمد عادل حسني رئيس مجلس إدارة شركةً الشبة المصرية للتعاون في رعاية الدورة الرمضانية و المجهود المبذول لظهور البطولة بالشكل اللائق باسم وزارة الطيران المدني.