التذكرة في نص ساعة .. ازدحام شديد وطوابير على شبابيك التذاكر في محطة مترو المنيب

شهدت محطة مترو المنيب بالخط الأول ازدحام وتكدس شديد على شبابيك التذاكر.

وشهدت شبابيك التذاكر طوابير طويلة من قبل الركاب وسط حالة من الغضب الشديد من الركاب بسبب الزحام الشديد.

ونشبت مشادات كلامية بين الركاب والعاملين في المحطة بسبب غلق شبابيك عديدة من صرف تذاكر وعمل عدد قليل فقط بسبب عدم وجود موظفين لصرف التذاكر وفقًا لما أفاد به موظفي المحطة .

وقال الركاب أن محطة مترو المنيب تشهد اليوم ازدحام وتكدس شديد على شبابيك التذاكر وان الحصول على تذكرة يستغرق وقت طويل يتخطى النصف ساعة .

بينما قال ناظر المحطة للركاب الذين دخلوا في مشادات معه ان تنظيم صرف التذاكر ليس مسؤوليته مما أثار استغراب الركاب