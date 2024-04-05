مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني يلا شوت بث مباشر في إياب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا 2024 بدون تقطيع

مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني يلا شوت بث مباشر في إياب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا 2024 بدون تقطيع ، في الوقت الحالي، ينتظر عشاق كرة القدم الإفريقية بفارغ الصبر موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، بالإضافة إلى البحث عن القنوات الناقلة للمباراة. يستعد النادي الأهلي بقيادة مديره الفني "مارسيل كولر" لمواجهة إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا اليوم الجمعة.

في الخامس من أبريل الحالي، ستجري مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني، والتي انتهت مباراة الذهاب لصالح الأهلي بفوزه خارج ملعبه بهدف دون رد. وكانت قرعة دور الثمانية قد جمعت الأهلي بفريق سيمبا التنزاني، حيث سيواجه الفائز من هذه المباراة الفائز من لقاء مازيمبي الكونغولي وبترو أتلتيكو الأنغولي في نصف نهائي البطولة.

مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني

اليوم، ستشهد أرضية ستاد القاهرة الدولي مواجهة مثيرة بين الأهلي وسيمبا التنزاني في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لموسم 2023/2024. يُنتظر أن تكون المباراة محط أنظار عشاق كرة القدم، حيث ستنطلق صافرة بدايتها في تمام الساعة العاشرة مساءً.

يتطلع الأهلي لتأكيد تفوقه بعد فوزه في مباراة الذهاب، حيث يسعى لحسم المواجهة لصالحه وضمان التأهل إلى المرحلة التالية من البطولة. ومن المتوقع أن يكون اللقاء مثيرًا، حيث ستتنافس الفرق على تحقيق الفوز بكل تكتيك وإصرار.

لمشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا .. اضغط هنا

لمشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا .. اضغط هنا

بحضور 30 ألف مشجع في المدرجات، سيكون الجو في الملعب مليئًا بالحماس والتشجيع للفريقين. وسيعمل الأهلي على تحقيق الفوز أمام جماهيره لتقديم عرض قوي والتأهل إلى المرحلة المقبلة من البطولة.

بهذا الموعد المنتظر، يترقب عشاق الكرة الإفريقية لحظات مثيرة ومباراة قوية بين الأهلي وسيمبا، والتي ستحدد المتأهل إلى الدور القادم من البطولة القارية الرائدة في أفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا

تمتلك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية حقوق النقل الرسمي والحصري لجميع مباريات دوري أبطال أفريقيا في المنطقة. ومن المقرر أن تتم بث مباراة الأهلي وسيمبا على قناة بي إن سبورتس HD6 بتعليق المعلق التونسي عصام الشوالي.

أسعار تذاكر مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

المقصورة: 750 جنيه.

الدرجة الأولى يسار: 200 جنيه.

الدرجة الثالثة يسار: 100 جنيه.

الدرجة الثالثة يمين: 100 جنيه.

يسر إدارة قناة "أون تايم سبورتس" أن تعلن عن نقل مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بشكل مجاني على التردد الأرضي الخاص بها، وذلك نظرًا لإقامة المباراة في مصر. وبهذا، يتاح للجميع فرصة مشاهدة المباراة بسهولة ويسر دون الحاجة للدفع أو الاشتراك في خدمات مدفوعة.

وبهذه الخطوة، تتيح القناة فرصة للمشاهدين لمتابعة المباراة المهمة وتشجيع فريقهم المفضل في رحلته نحو التأهل في بطولة دوري أبطال أفريقيا. تأتي هذه المبادرة كجزء من جهود القناة في دعم وتشجيع رياضة كرة القدم وتقديم أفضل تجربة مشاهدة للمشجعين.