نادى المقاولون العرب يكرم حفظة القرآن

نظمت لجنة النشاط الثقافي والاجتماعي والرحلات بنادى المقاولون العرب أمسية دينية تكريما لحفظة القرآن الكريم من السادة أعضاء النادي وأبنائهم على مختلف أعمارهم.

بدأت الأمسية بتلاوة أيات من القرآن الكريم تلاها الشيخ / سيد صالح، ورحب الشيخ علي المطيعي إمام نادي المقاولون العرب بجلال فراج المدير التنفيذي للنادي، و فتحي صفا رئيس قطاع الموارد البشرية و يحيى حسن رئيس قطاع الشؤون المالية والامداد ، و أمينة بدوي مديرة لجنة النشاط الثقافي والاجتماعي.

أحيت الأمسية فرقة المختار للإنشاد الديني من دولة إندونيسيا، وأنشد مديح في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم المنشد سيد صالح من العاملين بالشركة.

وشرف الحفل فضيلة الشيخ/ طاهر زيد- مدير وحدة حوار بدار الإفتاء المصرية، الذي تناول قضايا حول أسئلة النشء والشباب تمثل الهوية الدينية ووظيفة الإنسان المسلم في الحياة وماذا يفعل في شهر الصيام ، كما أهدى الحضور مجموعة من الكتب القيمة من إصدارات دار الإفتاء المصرية بتوصية من فضيلة مفتى الجمهورية الدكتور / شوقي علام منها كتاب ( الدليل الإرشادي للإجابة عن أسئلة الأطفال الوجودية )

واختتمت الأمسية بتكريم حفظة القرآن الكريم ، وسادها أجواء روحانية ملؤها المحبة والأخوة بين الأعضاء وسائر المشاركين .