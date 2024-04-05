يلا شوت الآن .. بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا في إياب ربع النهائي

باقتراب مباراة الأهلي المصري وسيمبا التنزاني في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، يترقب عشاق كرة القدم الأفريقية هذا اللقاء بشغف وحماس. المباراة المنتظرة ستُقام مساء اليوم على أرضية ستاد القاهرة الدولي في تمام العاشرة مساءً، وتعد فرصة حاسمة للفريق المصري لتأكيد تفوقه وضمان التأهل إلى دور نصف النهائي لهذه البطولة القارية المرموقة.

يعيش عشاق الكرة في مصر وحول العالم لحظات من الترقب الشديد لهذه المباراة المهمة، حيث يتوقعون أداءً مميزًا من فريقهم المفضل. يعتبر الأهلي المصري من الأندية التي تمتلك تاريخًا غنيًا وتحظى بشعبية كبيرة في القارة الإفريقية، وهو يسعى لتحقيق النجاحات والتتويج بلقب هذه البطولة الكبرى.

من المتوقع أن تكون المباراة مثيرة ومثيرة للغاية، حيث يسعى الأهلي للفوز وتأكيد تفوقه بنتيجة إيجابية، بينما يسعى سيمبا للعودة بقوة وتحقيق إنجاز كبير بالتأهل على حساب الفريق المصري الكبير. تتوجب على كلا الفريقين الاستعداد بشكل جيد وتقديم أداء قوي للفوز والتأهل إلى المرحلة المقبلة من البطولة.

يعد هذا اللقاء فرصة للأهلي لتحقيق الفوز أمام جماهيره وعلى أرضه، وتحقيق الهدف المنشود من التأهل إلى المراحل الأقصى من البطولة. من المؤكد أن جماهير الأهلي ستكون على موعد مع لقاء مثير ومشوق، وسيكونون على أتم الاستعداد لدعم فريقهم وتشجيعه لتحقيق الفوز والتأهل.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلى وسيمبا :

سيكون بإمكان المشاهدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الاستمتاع بمتابعة مباراة الأهلي وسيمبا اليوم عبر قناة Bein Sports 6 المخصصة لنقل مباريات دوري أبطال إفريقيا. يمكن ضبط جهاز الاستقبال على تردد القناة المشار إليه: 11054 على القمر الصناعي نايل سات لمتابعة اللقاء مباشرة.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن قناة اون تايم سبورت الأرضية أعلنت أيضًا حصولها على حقوق نقل المباراة بشكل حصري، مما يتيح للجماهير متابعة اللقاء عبر هذه القناة أيضًا.

لمشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا .. اضغط هنا

لمشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا .. اضغط هنا

مع إعلان كلا القناتين عن حصولهما على حقوق البث، يمكن للمشاهدين الاستمتاع بمشاهدة المباراة ومتابعة كافة الأحداث والتطورات فيها بشكل حصري ومباشر.

تشكيلة الأهلي اليوم امام سيمبا

حارس المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: علي معلول – مروان عطية – أحمد نبيل كوكا – محمد هاني

خط الوسط: آليو ديانغ – مروان عطية – السولية

خط الهجوم: حسين الشحات – أنتوني موديست – بيرسي تاو

تشكيلة سيمبا امام الاهلى :

حراسة المرمى: جوما.

خط الدفاع: كابومبي – باكا – محمد حسين – مالوني جونيور.

خط الوسط: لوامبا – ياسين نتيبازونكيزا.

خط الهجوم: شاما – ميكيسون – كيبو.