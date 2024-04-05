مسلسل الكبير أوي 8| الكبير يعود فلاش باك بالزمن لمساعدة حزلقوم بالمسابقة

شهدت أحداث الحقة 26 من مسلسل “الكبير أوي 8” استمرار حزلقوم فى مسابقة برنامج"مين هيكسب النصف مليون" وكسب 10 آلاف جنيه، وعليه أن يكسب الأسئلة المتبقية، حتى لا يخسر الكبير العمدية كما راهن عليها حزلقوم مع العمدة كبير الحناينة.

وحرص الكبير على مساعدة حزلقوم من الخارج وعندما "يكح" بعدد " الإجابة الصحيحة، واسترجع الكبير ذكرياته فى المدرسة والأسئلة والإجابات حتى يساعد حزلقوم.

واحتفل حزلقوم بإجابته الصحيحة وظل يتدحرج فى الاستوديو ما أغضب المذيع عمرو رمزى منه واحتفل مع هجرس والعترة و مربوحة.

ينزل يحتفل معه هجرس و مربوحة و العترة ليغضب المذيع عمرو رمزى و يقول لهم" يا انتاج مين دول ومين اللى نزلكوا هنا أطلعوا بره".

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 8

تعرض قناة "on" الفضائية حلقات مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن في تمام الساعة 6:05 مساء، عقب أذان المغرب مباشرة، والإعادة الأولى في الـ3 فجرًا، كما يعاد للمرة الثانية في تمام الساعة 3 عصرًا.

القنوات الناقلة لمسلسل الكبير أوي 8

قنوات عرض مسلسل الكبير اوي 8.. ومن المقرر أن يذاع مسلسل الكبير اوي 8، خلال شهر رمضان المبارك، حصريا عبر كل من: قناة on، on drama، منصة watch it.

قصة مسلسل الكبير أوي 8

تدور أحداث مسلسل الكبير أوي 8، حول سرقة "حزلقوم" لأحد البنوك، وينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار، كما تحتفل قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، كما يتعرض عمدة المزاريطة "الكبير أوي" إلى العديد من الضغوطات، ليجد نفسه مضطرًا للاهتمام بقضايا ومشاكل المحيطين به.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، يضم في بطولته عددًا من نجوم الفن، أبرزهم: أحمد مكي ورحمة أحمد وحاتم صلاح ومحمد سلام وبيومي فؤاد، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، أبرزهم: أمينة خليل وشيماء سيف ومحمد ثروت وغيرهم، ويحمل توقيع المخرج أحمد الجندي.