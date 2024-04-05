أمرقاضي المعارضات بالقليوبية ، بحبس المتهمين بقتل شاب ثلاثيني 15 يوما علي ذمة التحقيقات، قاموا بضرب المجني عليه علي الرأس وخنقه حتى فقد الوعى ثم ألقوا جثته في ترعة ثم قاموا باستخراجها ووضعها داخل سيارة بدون لوحات معدنية وقاموا بإشعال النيران في السيارة وداخلها المجنى عليه حتى تفحمت جثته والتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء اعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعى.

تجديد حبس المتهمين بقتل وحرق جثة شاب ثلاثيني في القليوبية

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من كشف غموض العثور على جثة شاب متفحمة داخل سيارة بدائرة مركز شرطة طوخ، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص مقيمين بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وكان اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، قد تلقي إخطارا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، بورود بلاغ للمقدم مصطفى دياب رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، بالعثور على جثة متفحمة لشاب في الثلاثين من عمره داخل سيارة مشتعلة مبلغ محضر بغيابه منذ 8 أيام.

حبس المتهمين بقتل وحرق جثة شاب ثلاثيني في القليوبية

وكشفت التحريات بقيادة المقدم مصطفي دياب رئيس مباحث مركز شرطة طوخ قيام 3 أشخاص مقيمين شبين القناطر باستدراج المجنى عليه بحجة توصيلهم بسيارته إلى أحد الأماكن وقاموا بضربه علي الرأس وخنقه حتى فقد الوعى ثم ألقوا جثته في ترعة ثم قاموا باستخراجها ووضعها داخل سيارة بدون لوحات معدنية وقاموا بإشعال النيران في السيارة وداخلها المجنى عليه حتى تفحمت جثته، بسبب خلافات بينهما.

وتم استدعاء أسرة المجنى عليه وقاموا بالتعرف عليه، وعقب تقنين الإجراءات بقيادة النقيب احمد مصطفي سالم والنقيب احمد نصر والنقيب فهد ناصر معاونى رئيس المباحث تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .

تجديدحبس المتهم بإصابة شخص بطلق ناري بالرأس في طوخ

كما أمرت جهات التحقيق بطوخ بتجديد حبس المتهم بإصابة شخص بطلق ناري بالرأس بدائرة مركز شرطة طوخ، 4 أيام علي ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد، وكما امرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب ،كما ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، المتهم بإصابة شخص بطلق ناري بالرأس بدائرة مركز شرطة طوخ، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات إلي اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية من المقدم مصطفي دياب رئيس مباحث مركز شرطة طوخ بإصابة شخص بطلق ناري بالرأس، مما تسببت في إصابات خطيرة بالجمجمة.

وكشفت التحريات بقيادة المقدم مصطفي دياب رئيس مباحث مركز شرطة طوخ حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهم تطورت إلي مشاجرة قام علي أثرها المتهم باستخراج «طبنجة 9 ملى» من طيات ملابسه واطلاق عيار ناري استقر بجمجمة المجني عليه، وجري نقل المصاب إلي المستشفي في حالة خطيرة.

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة النقيب أحمد مصطفي سالم والنقيب أحمد نصر والنقيب فهد ناصر معاوني رئيس المباحث تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح الناري المستخدم في الواقعة «طبنجة 9 ملى» وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة علي النحو المشار اليه، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.