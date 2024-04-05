أمرت جهات التحقيق بطوخ بتجديد حبس المتهم بإصابة شخص بطلق ناري بالرأس بدائرة مركز شرطة طوخ، 4 أيام علي ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد، وكما امرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب ،كما ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، المتهم بإصابة شخص بطلق ناري بالرأس بدائرة مركز شرطة طوخ، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تجديدحبس المتهم بإصابة شخص بطلق ناري بالرأس في طوخ

وردت معلومات إلي اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية من المقدم مصطفي دياب رئيس مباحث مركز شرطة طوخ بإصابة شخص بطلق ناري بالرأس، مما تسببت في إصابات خطيرة بالجمجمة.

وكشفت التحريات بقيادة المقدم مصطفي دياب رئيس مباحث مركز شرطة طوخ حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهم تطورت إلي مشاجرة قام علي أثرها المتهم باستخراج «طبنجة 9 ملى» من طيات ملابسه واطلاق عيار ناري استقر بجمجمة المجني عليه، وجري نقل المصاب إلي المستشفي في حالة خطيرة.

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة النقيب أحمد مصطفي سالم والنقيب أحمد نصر والنقيب فهد ناصر معاوني رئيس المباحث تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح الناري المستخدم في الواقعة «طبنجة 9 ملى» وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة علي النحو المشار اليه، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين في حادث اصطدام سيارة ميكروباص بسيارة نصف نقل بقها

كما امرت جهات التحقيق بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين في حادث اصطدام سيارة ميكروباص بسيارة نصف نقل علي طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، بنطاق مدينة قها بمحافظة القليوبية، وسقوط السيارة بالأرض الزراعية الملاصقة للطريق، حيث أسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص، جرى نقلهم لمستشفى قها التخصصي، وتمكن رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية من إعادة الحركة المرورية علي الطريق لمنع تعطل مصالح المسافرين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد محمد البطوطي مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد ورود بلاغ لعمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نصف نقل بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي قبل كوبري قها، اتجاه بنها.

علي الفور انتقل رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وآخر. نصف نقل قبل كوبري قها، اتجاه بنها، وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص جرى نقلهم لمستشفي قها التخصصي.

وتمكن رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية من إعادة الحركة المرورية علي الطريق ومنع تعطل مصالح المسافرين علي الطريق الزراعي، بعد تجنيب السيارتين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.