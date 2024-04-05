الاستعلام عن حالة المصابين في اصطدام سيارة ميكروباص بأخرى نصف نقل بقها

امرت جهات التحقيق بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين في حادث اصطدام سيارة ميكروباص بسيارة نصف نقل علي طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، بنطاق مدينة قها بمحافظة القليوبية، وسقوط السيارة بالأرض الزراعية الملاصقة للطريق، حيث أسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص، جرى نقلهم لمستشفى قها التخصصي، وتمكن رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية من إعادة الحركة المرورية علي الطريق لمنع تعطل مصالح المسافرين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين في حادث اصطدام سيارة ميكروباص بسيارة نصف نقل بقها

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد محمد البطوطي مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد ورود بلاغ لعمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نصف نقل بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي قبل كوبري قها، اتجاه بنها.

علي الفور انتقل رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وآخر. نصف نقل قبل كوبري قها، اتجاه بنها، وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص جرى نقلهم لمستشفي قها التخصصي.

وتمكن رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية من إعادة الحركة المرورية علي الطريق ومنع تعطل مصالح المسافرين علي الطريق الزراعي، بعد تجنيب السيارتين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

سقوط عصابة تتاجر في العملات الأجنبية المزورة بالمنيا

كما ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تقليد وترويج العملات المحلية والأجنبية والمستندات الرسمية وترويجها بالمنيا.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع مديرية أمن المنيا قيام عناصر تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص، بالإتجار والترويج للعملات الأجنبية المقلدة وتزوير الأوراق والمستندات الرسمية متخذين من إحدى الشقق السكنية بمدينة المنيا مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم أكثر من 35 ألف دولار أمريكى مقلد و143،500 جنيه مقلدة والأدوات المستخدمة فـى التزوير وعدد من المستندات المعدة للتزوير وكمية من الأوراق الفارغة الخاصة بطباعة الأوراق النقدية ورخصة قيادة مزورة وأكلاشية خاص بإحدى المصالح الحكومية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تقليد وبيع العملات المحلية والأجنبية.