كواليس حوار محمد صلاح مع يورجن كلوب في مباراة شيفيلد بالبريميرليج

كشفت بعض الصحف البريطانية عن ما اسفر عنه غضب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي من واقعة استبداله أمام شيفيلد يونايتد أمس.



ونشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية: إن محمد صلاح بدا عليه الغضب عقب قيام المدرب الألماني يورجن كلوب باستبدال اللاعب في الدقيقة 60 من عمر اللقاء.

وأكدت الصحيفة أن السبب في استبدال اللاعب هو عدم قيامه بأداء مهامه الفنية بالشكل الأمثل، مما دفع المدرب الألماني يورجن كلوب لإدخال لاعب آخر.

وقال ديون دبلن مهاجم المنتخب الإنجليزي السابق ومراسل إذاعة "بي.بي.سي" من أرضية الملعب: خرج صلاح وهو غاضب وحتى عندما رد التحية على كلوب لم يكن سعيدًا.



وشارك محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر، في التشكيل الأساسي لفريقه خلال مواجهة شيفيلد يونايتد، التي انتهت بفوز الريدز 3 / 1 في مباراة جمعتهما على ملعب أنفيلد، ضمن الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وغادر محمد صلاح مباراة مباراة ليفربول وشيفيلد في الدقيقة 60، قبل أن يحل بدلا منه هارفي إليوت.

ليفربول يستعيد صدار الدوري الإنجليزي

بتلك النتيجة يستعيد فريق ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 70 نقطة، بفارق نقطتين عن أرسنال صاحب المركز الثاني برصيد 68 نقطة، فيما يتواجد مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 67 نقطة، بينما يملك شيفيلد يونايتد في رصيده 15 نقطة بآخر جدول الترتيب.