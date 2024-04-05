الجمعة 05/أبريل/2024 - 07:58 م 4/5/2024 7:58:30 PM

تواصل مصر تقديم خدماتها الطبية للمصابين والمرضى الفلسطينيين نتيجة للحرب التى يشنها جيش الاحتلال الصهيونى على أهالينا فى غزة منذ 7 شهور ومازالت الاعتداءات الوحشية متواصلة دون أى اعتبار للوضع المأساوى الذى وصل إليه الباقون على قيد الحياة بعد أن أودت هذه الحرب بحياة أكثر من 33 ألف شهيد إلى جانب ما يزيد على 75 ألف مصاب تسعى مصر لإنقاذ أكبر عدد ممكن منهم وهو أمر ليس غريبا على الدولة المصرية التى تتحمل الكثير على مر سنوات طويلة من أجل دعم الأشقاء والقضية الفلسطينية وترفض رفضا قاطعا تهجير الشعب الفلسطينى مهما كانت الضغوط.

وفى الأيام الأخيرة اطلعت منظمة الصحة العالمية على تقييم نتائج الدعم المقدم من المنظمات الأممية والدولية لتعزيز جهود الدولة المصرية فى تقديم الخدمات الطبية للمصابين والمرضى الفلسطينيين الذين تم إجلاؤهم من غزة.. وأعدت منظمة الصحة العالمية منظومة إلكترونية تفاعلية توضح بيانات عن عدد المرضى والمصابين ومرافقيهم الذين تم إجلاؤهم من قطاع غزة ممن تلقوا الخدمات الطبية بالإضافة إلى حجم إسهام المنظمات الأممية والدولية الشريكة فى توفير الأدوية والمستلزمات الطبية.. وتم الإتفاق مع وزارة الصحة على إعداد قاعدة بيانات مفصلة ومدققة باللغتين العربية والإنجليزية تتضمن عدد المرضى والجرحى الفلسطينيين وحالتهم الصحية معززة بالملف الطبى لكل حالة والتدخلات الجراحية التى تمت والإجراء الطبى المتبع مع كل حالة فضلا عن الأجهزة والمعدات الطبية المستخدمة فى التشخيص والعلاج وسيتم مشاركة تلك البيانات مع منظمة الصحة العالمية ووضعها فى إطار منظومة إلكترونية تفاعلية بما يساهم فى تعزيز الجهود التى بذلتها الدولة المصرية فى إغاثة مصابى غزة وتقديم الخدمات الطبية لهم..

ويحسب لوزارة الصحة الجهود الكبيرة التى تبذلها منذ فترة طويلة من أجل بناء قدرات العاملين بوزارة الصحة والسكان وهيئة الإسعاف فقد حصل 891 من الأطقم الطبية على عدد من الدورات التدريبية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية فى مجالات عدة منها إدارة الأزمات والطوارئ وإدارة المنظومة الصحية ودورات فى التغذية الصحية السليمة وذلك فى محافظات القاهرة والإسماعيلية وشمال سيناء وبورسعيد.. كل هذه الإجراءات تسهل مهامهم فى المواقف الصعبة وأبرزها فى الوقت الحالى تقديم الخدمات الطبية للمصابين فى غزة..

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