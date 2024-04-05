محمد عبدالمنعم لرامز جلال: بخاف من الكلاب

حل نجمان المنتخب الوطني لكرة القدم، محمود الونش ومحمد عبدالمنعم، ضيفين في الحلقة السادسة والعشرين من برنامج المقالب "رامز جاب من الآخر"، تقديم الفنان الكوميدي رامز جلال، والمذاع على فضائية "MBC Masr"، خلال شهر رمضان المبارك.

وقام رامز بتخويف الثنائي الونش وعبدالمنعم بالكلب الألماني، ليرد اللاعب:" أنا بخاف من الكلاب٠

فكرة برنامج رامز جاب من الآخر

برنامج "رامز جاب من الآخر" تقوم فكرته على استضافة الفنان رامز جلال ضيفين من مشاهير الإعلام والفن والرياضة، ويأتون له على أساس برنامج حواري، ثم يتفاجئ الثنائي في المقلب ويتفاجأن أنهم في برنامج يحمل اسم رامز جاب من الآخر، حيث يمرون خلال المقلب بـ زحليقة أكوا بارك ثم السقوط على مشاية كهربائية سريعة وقريبة من كلب، ثم الدخول في نفق صغير به رائحة كريهه، ثم حبسهما في غرفة صغيرة وينزل عليهما رامز بعض الحيوانات، ويواجهما بنعامة، ثم يجلسان على كوبري ويسقطان من عليه في بحيرة ماء.

سبق وقدم الفنان رامز جلال برنامج حمل اسم رامز نيفر إند، وعرض في موسم رمضان 2023، واستضاف رامز في هذا البرنامج العديد من مشاهير الفن والرياضة المصرية والعربية، منهم: محمد رمضان، أحمد السقا، ياسمين عز، شيماء سيف، أمينة شلباية، إيمان العاصي، مصطفى كامل، محمد فؤاد، محمد فراج، أمير عيد، بسنت شوقي، عارفة عبد الرسول، محمد الغيطي، رضا عبد العال، مصطفى يونس، وغيرهم.

وعلى مدار العقد الماضي، عزز رامز جلال حضوره على شاشة التلفزيون من خلال تقديم إجمالي 13 برنامجًا للمقالب بُثّت حصريًا خلال شهر رمضان. بدأت رحلته عام 2011 بالعرض الافتتاحي رامز قلب الأسد الذي شكّل بداية أسلوبه المميز. بناءً على النجاح الذي حققه في أول ظهور له، انطلق رامز في رحلة إبداعية في عالم المقالب.

قدّم رامز في عام 2012 برنامج رامز ثعلب الصحراء، وهو مغامرة تدور أحداثها وسط المناظر الطبيعية الشاسعة والغامضة لصحراء مصر. وعلى الرغم من المغامرات المضحكة، واجه البرنامج نصيبه من التدقيق؛ مما مهد الطريق للتطور والابتكار، ولم يردعه النقد؛ إذ عاد رامز في العام التالي مع رامز عنخ آمون في عام 2013، مما مهد الطريق لمشهد آخر مثير للاهتمام، وشهدت السنوات اللاحقة مجموعة من البرامج، بدءًا من مواجهة الحيوانات المفترسة المخيفة في رامز قرش البحر (2014) إلى تحدي الجاذبية نفسها في رامز واكل الجو (2015).

استمر رامز في المقالب حتى أشعل الخيال مع برنامج رامز بيلعب بالنار (2016) وغاص في مناطق مجهولة مع رامز تحت الأرض (2017). جلب رامز كل عام مفهومًا جديدًا لمقالبه، عمل برنامج رامز تحت الصفر (2018)، ورامز في الشلال (2019) الذي تدفق إلى عوالم جديدة من الإثارة.