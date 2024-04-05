غداً.. ختام بطولة الاتحاد الدولى للبادل بحضور وزير الشباب والرياضة.. صور

تختتم مساء غداً السبت بطولة الاتحاد الدولي للبادل، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، والمهندس ياسر ادريس رئيس اللجنة الأولمبية ، ورئيس الاتحاد المصرى للبادل وكوكبة من نجوم الرياضة.

وشهدت البطولة مشاركة أكثر من 130 لاعبًا ولاعبة يمثلون 18 دولة من جميع أنحاء العالم، على ملاعب نادي ماونتن فيو إي سيتي أكتوبر، الذي يعد واجهة رياضية في منطقة الشيخ زايد.

ختام بطولة الاتحاد الدولى للبادل

وكانت بطولة الاتحاد الدولي للبادل فرصة مثالية للاعبين واللاعبات المحترفين للتنافس على مدار الأيام الخمسة الماضية للفوز بالبطولة وإظهار مهاراتهم الاستثنائية، وخاصة أنها بطولة معتمدة تضم أبرز لاعبى البادل على مستوى العالم وذات جوائز مالية كبيرة.

وأقيمت فاعليات البطولة تنظيميا بإدارة محترفة تشرف على نادى ماونتن فيو بأكتوبر ، وذلك تحت إدارة شركة دینامو لإدارة الأندیة الریاضیة بخبرة متمیزة بالسوق الریاضي المصري في تطویر وإدارة وتشغیل الأندیة الریاضیة والتي وتدار من خلال المھندس إبراھیم زاھر، الرئیس التنفیذي لھا، صاحب الخبرة الریاضیة الطویلة كلاعب أولیمبي ، ومدیر سابق لأعرق الأندیة الریاضیة في مصر ( نادي الجزیزة ) ، وكذلك أندیة ریاضیة خاصة رائدة في السوق المصري.

ووضح ذلك بعد النجاح الذى تحقق خلال البطولات المتتالية التى استضافها النادى بالتعاون مع شركة سبورتس ليجنز لإدارة الأكاديميات والفاعليات الرياضية برئاسة الاستاذ محمد إدريس الرئيس التنفيذى ، والتى تشرف على ادارة الأكاديميات والفاعليات الرياضية داخل نادي ماونتن فيو أى سيتى اكتوبر، والنهج العلمى التى تتبعه سبورتس ليجنز فى صناعة أبطال فى مختلف اللعبات داخل النادى.

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