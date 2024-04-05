المداح الحلقة 27 .. سرقة خاتم حمادة هلال و«النمرود» يتوعد الجنية «مليكة»

شهد مسلسل المداح الحلقة 27 "أسطورة العودة" تصاعدًا مثيرًا في الأحداث، حيث واجه صابر المداح (حمادة هلال) تحديات جديدة من الجن النمرود (أحمد خالد صالح) وأفكار الجنية مليكة (سهر الصايغ) الشيطانية.



وتشهد أحداث مسلسل المداح الحلقة 27، اكتشاق صابر أن اللوحة الجدارية المميتة قد تغيرت، وأن النمرود يحاول إخفاء حقيقتها للحفاظ على نفسه من الهزيمة، ويدرك النمرود أن وصول صابر إلى سر اللوحة الحقيقي يعني نهايته، لكن يبقى السؤال: ما هو سر الكفوف التي تظهر في اللوحة؟ وما هي اللعنة التي تخيف النمرود وتجعله مرعوبًا منها؟



تمكنت مليكة من سرقة الخاتم من صابر رغبةً في الانتقام منه، وذهبت إلى "أمه" لتهديدها به، على الرغم من علمها أنها ليست أمه الحقيقية بل هي خالته، ويبقى السؤال: ما هو دافعها وراء ذلك؟ هل تريد إضعافه؟ وهل ستموت بسبب الخاتم؟



ويبدو أن البلوجر عمر (أحمد كمال أبورية) تغيب عن شركة السوشيال التي يعمل بها وكان يجمع معلومات ويجهز نفسه لمساعدة صابر، بعد أن كذب على كاسيا (مي سليم) بخصوص سبب اختفائه.



يسعى النمرود لكسب مليكة إلى جانبه، لكنها ترفض بسبب غرورها ورغبتها في الانتقام من صابر، بينما يقف قزح (فتحي عبدالوهاب) إلى جانب صابر، فهو بحاجة إليه، يرغب سميح في الزواج من رحاب (هبة مجدي) طليقة صابر المداح، لكن دافعه ليس الحب بل السيطرة على ابنها وكفه الذي يحمل سرًا يظهر في اللوحة.



مسلسل "المداح - أسطورة العودة" بطولة حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي، تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، إنتاج "سيدرز آرت برودكشن – صباح إخوان"، إخراج أحمد سمير فرج، ويعرض الساعة 8 مساء على قناة mbc مصر.

مواعيد وقنوات عرض مسلسل المداح أسطورة العودة

يعرض مسلسل المداح أسطورة العودة الحلقة 26، يوميًا في تمام الثامنة مساءً على شاشة Mbc مصر.

مسلسل المداح 4

تعد سلسلة المداح، من الأعمال التي تواصل نجاحها على مدار 3 أعوام، فمنذ عام 2021 يعرض كل رمضان جزء جديد من أحداث مسلسل المداح ومواجهات جديدة للشيخ صابر مع عالم الجن.

تفاصيل مسلسل المداح 4 أسطورة العودة

مسلسل المداح 4 أسطورة العودة بطولة حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي.



المسلسل تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، إنتاج "سيدرز آرت برودكشن – صباح إخوان"، إخراج أحمد سمير فرج.

يواصل النجوم حمادة هلال، سهر الصايغ، هبة مجدي، فتحي عبدالوهاب، تصوير مشاهدهم في مسلسل المداح أسطورة العودة، الذي مقرر أن يشارك في دراما رمضان 2024.

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل المداح أسطورة العودة، بطولة النجوم حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، سهر الصايغ، البوستر الرسمي للعمل المقرر أن يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024.

وضم بوستر مسلسل المداح أسطورة العودة نجوم العمل، وهم: حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، سهر الصايغ، هبة مجدي، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، محمد عز، مي سليم.

مسلسل المداح

وتشهد أحداث مسلسل المداح أسطورة العودة، جانبًا كبيرًا من الخيال، إذ يدخل الشيخ صابر المداح ويجسده حمادة هلال، مرحلة جديدة من التحديات ومواجهات الجنية مليكة وهي سهر الصايغ.

وتعود سهر الصايغ في دور "مليكة"، وهي الجني الذي عاد ليُحارب الشيخ صابر، الذي حاول خلال الأجزاء الماضية القضاء على شر الجن والدخول في مواجهات مع العالم الاخر .