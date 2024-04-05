موعد الاجتماع الفني للقاء الزمالك وفيوتشر

يُعقد في السابعة والنصف مساء غداً السبت، الاجتماع الفني لمباراة الزمالك ومودرن فيوتشر في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها مساء غداً الأحد باستاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن يحضر الاجتماع الفني من الزمالك كل من، عمرو أبو العز المدير الإداري ومصطفى ميلا مسؤول المهمات، بجانب ممثلي نادي مودرن فيوتشر، وطاقم التحكيم الجزائري المكلف بإدارة المباراة بقيادة مصطفى غربال.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك تدريبه مساء اليوم على ملعب النادي، قبل الانتظام في معسكر مغلق غداً السبت استعداداً للقاء، على أن يخوض الفريق تدريبه الختامي في التاسعة إلا ربع مساء الغد باستاد القاهرة.

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم بين الفريقين مساء الأحد الماضي، على ستاد السلام كان انتهى بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف