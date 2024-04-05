تعرض 12 شخصا للاصابة ، منذ قليل، بجروح وكسور وكدمات متفرقة في مختلف أنحاء الجسم، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط الصحراوي الغربي بعد قرية فانوس باتجاه الفيوم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

إصابة 12 شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة طامية يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط الصحراوي الغربي باتجاه مدينة الفيوم بدائرة المركز، ووجود عدد من المصابين.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث على الفور، وتبينّ أنّ حادث طريق أسيوط الصحراوي الغربي أسفر عن إصابة 12 شخصا بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.

إصابة 12 شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بـ 10 سيارات إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم وعمل الآشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتهم، تمهيدًا لتقديم العلاج اللازم لهم.

وجرى إزالة آثار الحادث ووضع السيارة في المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق أسيوط الصحراوي الغربي، وتحرر المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة ملاكي بكرداسة

كما تواصل نيابة شمال الجيزة ، التحقيق في إصابة شخصين في انقلاب سيارة ملاكي، واشتعال النيران بها في كرداسة ، تم الاستعلام عن الحالة الصحية وتوالت النيابة التحقيق .

وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، كما أمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين، والاستماع لأقوال شهود العيان.

و تلقى قسم شرطة كرداسة ، إشارة من غرفة عمليات النجدة، تفيد بوقوع حادث مروري واشتعال النيران في سيارة ملاكي بدائرة المركز، وعلى الفور تحركت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق ومنع انتشاره إلى المناطق المجاورة.

ووقع الحادث نتيجة انحراف عجلة القيادة بيد السائق، مما أدى إلى انقلاب السيارة وإصابة شخصين كانا داخلها، قبل اشتعال النيران بها.

إصابة 11 شخصا إثر انقلاب سيارة ميكروباص بأسوان

كما شهد طريق أبو سمبل السياحي بمحافظة أسوان، اليوم الجمعة ، حادث انقلاب سيارة ميكروباص وأسفر عن إصابة 11 شخصا، وعلى الفور تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

وتلقى مرفق إسعاف أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أبو سمبل السياحي وتحديدا بالكيلو 110، وأسفر الحادث عن إصابة 11 شخصا، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

وانتقلت الجهات الأمنية إلي مكان الحادث لعمل التحريات الأولية ورفع آثار الحادث وذلك لتيسير الحركة المرورية للطريق، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيال الواقعة.