كل ما تريد معرفته عن مباراة الاهلى و الزمالك في قمة الكرة الطائرة

يواجه فريق رجال كرة الطائرة بنادى الزمالك نظيره الأهلي فى الحادية عشرة مساء اليوم، الجمعة، فى ثانى جولات نهائى الدورى الممتاز للموسم المحلى 2023 / 2024 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.



وحقق الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي رجال، الفوز على نظيره نادي الزمالك بنتيجة (3-0)، في المباراة التي جمعت بينهما أمس الأول، في الجولة الأولى من سلسلة نهائي الدوري الممتاز للموسم الحالي 2023/2024.



موعد ونظام نهائيات دوري الكرة الطائرة

وتقام نهائيات دوري الكرة الطائرة رجال وسيدات بنظام “بيست أوف ثري”، وهو ما يعني حاجة الفريق إلى الفوز في مباراتين من أجل حسم اللقب بشكل رسمي.

ويقام نهائي دوري الرجال أيام 3 و5 و7 أبريل الجاري، فيما يقام نهائي دوري السيدات أيام 2 و4 و6 من الشهر نفسه، على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.