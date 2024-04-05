تواصل نيابة الجيزة التحقيق في مصرع سايس جراج إثر تعرضه لتعذيب على يد 3 أشخاص لقيامه بسرقة إطار سيارة فى أكتوبر.

تعذيب سايس جراج حتى الموت لسرقته إطار سيارة فى أكتوبر |التفاصيل

وانتقلت النيابة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وأمرت النيابة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

كما أمرت نيابة الجيزة بعرض الجثة على الطب الشرعي، وإرسال بيان مفصل بالصفة التشريحية لمعرفة أسبابها.

و تلقى قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بالعثور على جثة أحد الأشخاص "مقيد القدمين" وبه كدمات وسحجات وجروح متفرقة بالجسم بدائرة القسم.

وبالفحص أسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة عن تحديد هوية المجني عليه سايس "له معلومات جنائية" مقيم بأحد الجراجات بدائرة القسم ؛ وأن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص مقيمين بذات الدائرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لاكتشافهم قيام المجنى عليه بسرقة إطار خاص بسيارة أحد المتهمين من داخل مخزن ملك أحدهم كائن بدائرة القسم، وحال مشاهدتهم للمجنى عليه قاموا باصطحابه داخل سيارة "ملك وقيادة أحدهم" وتعدوا عليه بالضرب وتكبيل قدميه مُحدثين إصابته المنوه عنها فى محاولة للتوصل إلى الإطار المستولى عليه وعند شعوره بحالة إعياء قاموا بوضعه داخل شنطة السيارة وإلقائه بمحل البلاغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.

إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة ملاكي بكرداسة

كما تواصل نيابة شمال الجيزة ، التحقيق في إصابة شخصين في انقلاب سيارة ملاكي، واشتعال النيران بها في كرداسة ، تم الاستعلام عن الحالة الصحية وتوالت النيابة التحقيق .

وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، كما أمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين، والاستماع لأقوال شهود العيان.

و تلقى قسم شرطة كرداسة ، إشارة من غرفة عمليات النجدة، تفيد بوقوع حادث مروري واشتعال النيران في سيارة ملاكي بدائرة المركز، وعلى الفور تحركت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق ومنع انتشاره إلى المناطق المجاورة.

ووقع الحادث نتيجة انحراف عجلة القيادة بيد السائق، مما أدى إلى انقلاب السيارة وإصابة شخصين كانا داخلها، قبل اشتعال النيران بها.