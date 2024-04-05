تواصل نيابة شمال الجيزة ، التحقيق في إصابة شخصين في انقلاب سيارة ملاكي، واشتعال النيران بها في كرداسة ، تم الاستعلام عن الحالة الصحية وتوالت النيابة التحقيق .

إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة ملاكي بكرداسة

وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، كما أمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين، والاستماع لأقوال شهود العيان.

و تلقى قسم شرطة كرداسة ، إشارة من غرفة عمليات النجدة، تفيد بوقوع حادث مروري واشتعال النيران في سيارة ملاكي بدائرة المركز، وعلى الفور تحركت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق ومنع انتشاره إلى المناطق المجاورة.

ووقع الحادث نتيجة انحراف عجلة القيادة بيد السائق، مما أدى إلى انقلاب السيارة وإصابة شخصين كانا داخلها، قبل اشتعال النيران بها.

إصابة 11 شخصا إثر انقلاب سيارة ميكروباص بأسوان

كما شهد طريق أبو سمبل السياحي بمحافظة أسوان، اليوم الجمعة ، حادث انقلاب سيارة ميكروباص وأسفر عن إصابة 11 شخصا، وعلى الفور تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

وتلقى مرفق إسعاف أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أبو سمبل السياحي وتحديدا بالكيلو 110، وأسفر الحادث عن إصابة 11 شخصا، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

وانتقلت الجهات الأمنية إلي مكان الحادث لعمل التحريات الأولية ورفع آثار الحادث وذلك لتيسير الحركة المرورية للطريق، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيال الواقعة.

قطار ينهي حياة مسنا أثناء عبوره شريط السكة الحديد فى سوهاج

كما لقى مسن مصرعه، اليوم الجمعة ، إثر اصطدام قطار به أثناء عبوره مزلقان السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور بمدينة البلينا بمحافظة سوهاج، وتم نقل الجثة إلى مستشفى البلينا المركزى.

و كان اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة البلينا يفيد بدهس القطار المواطن منير عياد جبريال 75 عاما أثناء عبور مزلقان السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة وتم نقل الجثة إلى مشرحة البلينا تحت تصرف النيابة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة للتصريح بدفن الجثة.