انطلاق فعاليات مبادرة "كلنا معاك" للاحتفال بيوم اليتيم بمراكز شباب القليوبية

شهد الدكتور محمود الصبروط ، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية ، احتفال مركز شباب 15 مايو بشبرا الخيمة بيوم اليتيم وانطلاق مبادرة *كلنا معاك* للاحتفال بيوم اليتيم بمراكز شباب القليوبية والتى أطلقتها مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء عبدالحميد الهجان ، محافظ القليوبية وتوجيهات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة.

جاء ذلك بحضور ، النائب سيد حجازى عضو مجلس الشيوخ ، النائب عبدالسلام الخضراوى ، النائب مجاهد نصار، عضوى مجلس النواب ،اللواء احمد انور ،رئيس حى شرق شبرا الخيمة ، المحاسب على محمود رئيس مجلس إدارة المركز ، الدكتور وليد فرماوى وكيل المديرية للشباب ، الدكتور محمد عبد المؤمن وكيل المديرية للرياضة ، محمود شعبان معاون المدير العام ، احمد الزهار مدير إدارة شباب شبرا والكابتن محمد أمين المدير التنفيذي لمركز شباب 15 مايو بشبرا الخيمة.

بدأت الاحتفالية بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية وتلاوة آيات من الذكر الحكيم وندوة دينية لفضيلة الشيخ عبدالله الشرابي أحد مشايخ الاوقاف ، حول أهتمام الإسلام برعاية الطفل اليتيم وحث الدين الإسلامي على رعاية الأيتام ومنزلة كافل اليتيم في الإسلام كما وصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ،واعقب الندوة كلمة للقس يوساب عزيز تناول فيها تعاليم الدين المسيحى التى تحث على الاهتمام ورعاية الأيتام، وتنوعت فقرات الحفل لتشمل الانشاد الديني الذي قدمه أعضاء مركز شباب 15 مايو ، وفقرة التنورة ، فقرة الساحر ، فقرة العرائس ، فقرة الفنون الشعبية ، فقرة استعراضية لذوى القدرات والهمم ، عروض رياضية ، كاراتيه ، كونغفو ، العاب ترويحية ومهرجان الالوان .

الاحتفال بيوم اليتيم

وفى كلمته، أعرب الدكتور محمود الصبروط ، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، عن بالغ سعادته بالاجواء المفرحة والمبهجة ضمن فعاليات مبادرة "كلنا واحد" ، موضحا الصبروط أن فكرة الاحتفال بيوم اليتيم داخل مراكز الشباب تأتى استمرارا للدور المجتمعى الذى تقوم به مراكز الشباب على مستوى الجمهورية وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بأن مراكز الشباب ليست مراكز رياضية فقط بل يمتد دورها لتصبح مراكز تنويرية وتنموية فى كافة المجالات بالإضافة لكونها مراكز خدمة مجتمعية.

واختتم اللقاء بمهرجان الألوان وسط أجواء من السعادة والفرحة ، كما تم توزيع هدايا وجوائز على المشاركين ، جدير بالذكر أن تلك الفعاليات تأتى تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية وتوجيهات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية .