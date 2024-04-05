شهد طريق أبو سمبل السياحي بمحافظة أسوان، اليوم الجمعة ، حادث انقلاب سيارة ميكروباص وأسفر عن إصابة 11 شخصا، وعلى الفور تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

إصابة 11 شخصا إثر انقلاب سيارة ميكروباص بأسوان

وتلقى مرفق إسعاف أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أبو سمبل السياحي وتحديدا بالكيلو 110، وأسفر الحادث عن إصابة 11 شخصا، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

وانتقلت الجهات الأمنية إلي مكان الحادث لعمل التحريات الأولية ورفع آثار الحادث وذلك لتيسير الحركة المرورية للطريق، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيال الواقعة.

قطار ينهي حياة مسنا أثناء عبوره شريط السكة الحديد فى سوهاج

كما لقى مسن مصرعه، اليوم الجمعة ، إثر اصطدام قطار به أثناء عبوره مزلقان السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور بمدينة البلينا بمحافظة سوهاج، وتم نقل الجثة إلى مستشفى البلينا المركزى.

و كان اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة البلينا يفيد بدهس القطار المواطن منير عياد جبريال 75 عاما أثناء عبور مزلقان السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة وتم نقل الجثة إلى مشرحة البلينا تحت تصرف النيابة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة للتصريح بدفن الجثة.

قبل الإفطار .. انتشال جثة طالب من نهر النيل في قنا

كما انتشلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، اليوم الجمعة، جثة طالب من نهر النيل في قرية دندرة، التابعة لدائرة مركز قنا، وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

كانت البداية عندما تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بالعثور على جثة طالب داخل نهر النيل في قرية دندرة التابعة للمركز.

وبعد الفحص تبين العثور على على جثة محمود.ي.ع، يبلغ من العمر 18 عامًا، داخل نهر النيل تم انتشالها وإيداعها داخل مشرحة مستشفى قنا العام تحت تصرف الجهات المختصة.

فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وتحديد سبب الوفاة بعد العرض على الطبيب المختص.