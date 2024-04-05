انتشلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، اليوم الجمعة، جثة طالب من نهر النيل في قرية دندرة، التابعة لدائرة مركز قنا، وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

قبل الإفطار .. انتشال جثة طالب من نهر النيل في قنا

كانت البداية عندما تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بالعثور على جثة طالب داخل نهر النيل في قرية دندرة التابعة للمركز.

وبعد الفحص تبين العثور على على جثة محمود.ي.ع، يبلغ من العمر 18 عامًا، داخل نهر النيل تم انتشالها وإيداعها داخل مشرحة مستشفى قنا العام تحت تصرف الجهات المختصة.

فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وتحديد سبب الوفاة بعد العرض على الطبيب المختص.

العثور على جثة طالب داخل مياه النيل ببني سويف

كما انتشلت قوات الحماية المدنية بمحافظة بنى سويف، جثة طالب لقى مصرعه غرقا بداخل مياه النيل بمركز ناصر، وتم استدعاء سيارات الإسعاف لنقله إلى المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بالعثور على جثة طالب لقى مصرعه غرقا بداخل مياه النيل بمركز ناصر، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل الجثة إلى المستشفى لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف ببني سويف إلى مكان الحادث عقب إخطار من إدارة النجدة بالمحافظة والأهالي وتم نقل الجثة إلى مستشفى الواسطي المركزي ببنى سويف، لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على ملابسات الواقعة.

واستقبل مستشفى الواسطى المركزي ببنى سويف، جثة شاب غريق يدعى محمد البرنس، 16 سنة، مقيم بمركز ناصر، عقب انتشال الجثة من مياه، وتم استدعاء مفتش الصحة لإجراء الكشف الطبي عليه للوقوف على ملابسات الواقعة، وأسباب الوفاة، وتم إيداع الجثة بالمستشفى لحين تسليمها إلى ذويها، والانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

العثور على جثة طفلتين شقيقتين في الغربية

كما لقيا طفلتين مصرعهما ، بقرية أبو الغر بدائرة مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية مختنقتين داخل الحمام، حيث لفظتا أنفاسهما الأخيرة، فور وصولهما إلى المستشفى، وجرى تشييع الجثامين في مشهد جنائزي مهيب بالدموع والدعاء وسط انهيار الأسرة.

وكانت الأجهزة الأمنية بالغربية، قد تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات بورود بلاغ بالعثور على طفلتين شقيقتين داخل حمام منزلهما بقرية أبو الغر بدائرة مركز كفر الزيات، عقب عودتهما من المشاركة في إحدى مسابقات حفظ القرآن الكريم بأحد مساجد القرية.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية تحت إشراف الرائد أحمد شيحة رئيس مباحث مركز شرطة كفر الزيات، وتبين وفاة كل من الطفلة فاطمة محسن 12 سنة تلميذة بالصف الأول الإعدادي وشقيقتها الصغرى بسملة 8 سنوات تلميذة بالصف الثاني الابتدائي مختنقين داخل حمام منزلهما بعد تسرب الغاز من السخان وبخار الماء، وعثر على جثتيهما في حالة اختناق وتم نقلهما إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي.

وبسؤال أسرتهم أفادوا بأنه في أثناء وجود نجليتهما بحمام المنزل حدث تسريب للغاز من سخان المياه ما نتج عنه وفاة الطفلتين ونفوا الشبهة الجنائية، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثامين بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الاختناق بغاز أول أكسيد الكربون من السخان، ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر بالحادث المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.