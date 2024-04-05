لقيا طفلتين مصرعهما ، بقرية أبو الغر بدائرة مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية مختنقتين داخل الحمام، حيث لفظتا أنفاسهما الأخيرة، فور وصولهما إلى المستشفى، وجرى تشييع الجثامين في مشهد جنائزي مهيب بالدموع والدعاء وسط انهيار الأسرة.

الموت الصامت .. العثور على جثة طفلتين شقيقتين في الغربية

وكانت الأجهزة الأمنية بالغربية، قد تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات بورود بلاغ بالعثور على طفلتين شقيقتين داخل حمام منزلهما بقرية أبو الغر بدائرة مركز كفر الزيات، عقب عودتهما من المشاركة في إحدى مسابقات حفظ القرآن الكريم بأحد مساجد القرية.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية تحت إشراف الرائد أحمد شيحة رئيس مباحث مركز شرطة كفر الزيات، وتبين وفاة كل من الطفلة فاطمة محسن 12 سنة تلميذة بالصف الأول الإعدادي وشقيقتها الصغرى بسملة 8 سنوات تلميذة بالصف الثاني الابتدائي مختنقين داخل حمام منزلهما بعد تسرب الغاز من السخان وبخار الماء، وعثر على جثتيهما في حالة اختناق وتم نقلهما إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي.

وبسؤال أسرتهم أفادوا بأنه في أثناء وجود نجليتهما بحمام المنزل حدث تسريب للغاز من سخان المياه ما نتج عنه وفاة الطفلتين ونفوا الشبهة الجنائية، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثامين بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الاختناق بغاز أول أكسيد الكربون من السخان، ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر بالحادث المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

اعترافات قاتل صديقة زوجته في الجيزة

كما قال المتهم بقتل صديقة زوجته في اعترافات تفصيلية ، وذلك لسرقة شقتها فى الهرم أمام جهات التحقيق، والتي امرت بحبس المتهم 4 ايام علي ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد .

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة، وأقر بوجود علاقة صداقة بين زوجته والمجنى عليها وعلمه بمرضها وإقامتها بمفردها فعقد العزم على سرقتها وتوجه إلى مسكنها بزعم الإطمئنان عليها، وعقب ذلك قام بخنقها بقطعة قماش فأودى بحياتها، واستولى على المسروقات ولاذا بالفرار، تم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

تلقى قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة ، بلاغا يفيد بالعثور على جثة (ربة منزل- مقيمة بدائرة القسم) داخل الشقة محل سكنها وسرقة بعض المحتويات من منزلها.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ، أن وراء إرتكاب الواقعة (عاطل) متواجد بإحدى الشقق المستأجرة بدائرة قسم شرطة الجناين بمديرية أمن السويس.

التحفظ علي المضبوطات التي عثر عليها بداخل شقة تدار لتصنيع الإستروكس في مدينة نصر

كما امرت نيابة مدينة نصر ، بالتحفظ على المضبوطات التي عثر عليها بداخل شقة تدار كمصنع لتصنيع الإستروكس في مدينة نصر، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

وتبين من التحريات قيام (عاطل "له معلومات جنائية") بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى مجال تصنيع مادة الإستروكس المخدر والإتجار بها متخذًا من شقة سكنية مستأجرة كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث مكانًا لممارسة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبحوزته (فرد خرطوش - عدد من الطلقات النارية - كمية من الإستروكس المخدر وزنت ٢٥ كيلو جرام - كمية من البودر الخام المخدر وزنت كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين - ميزان حساس - أدوات التصنيع).

واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد تصنيع مخدر الإستروكس باستخدام الأدوات المضبوطة، والاتجار بها وحيازته للسلاح الناري تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.