منظمة "أنقذوا الأطفال": الوضع في قطاع غزة مأساوي

أكدت الرئيسة التنفيذية لمنظمة "أنقذوا الأطفال"، أن 80% من المنشآت التعليمية في قطاع غزة تعرضت للدمار، وهناك انهيار تام بكل عوامل المنظومة التعليمية في قطاع غزة، مشددة على أهمية حماية المدنيين بقطاع غزة وضمان التحقيق السريع في الجـرائم الإسرائيلية.

وقالت الرئيسة التنفيذية خلال كلمتها في جلسة لمجلس الأمن بشأن الأوضاع في غزة، بثتها فضائية “ القاهرة الإخبارية”، اليوم الجمعة، إن الوضع في قطاع غزة مأساوي لا سيما على الأطفال الذين يحتاجون إلى المواد الغذائية.

وأضافت أن هناك 350 ألف طفل في قطاع غزة يعانون المجاعة ونقص المواد الغذائية، مستطردة:"نحتاج إلى وصول آمن لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتخفيف المعاناة عن الأطفال".

وواصلت الرئيسة التنفيذية أن عمال الإغاثة في قطاع غزة قتلوا على الرغم من تقديمهم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، والقصف الإسرائيلي على رفح الفلسطينية ازداد رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار، كما نحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية لحل الأزمة في قطاع غزة.

مجلس الأمن يعقد اجتماعًا اليوم حول القضية الفلسطينية

يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، اجتماعًا يناقش خلاله الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية.

وكان مجلس الأمن، اعتمد في 25 مارس الماضي، القرار رقم 2728 الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان الفضيل بما يؤدي إلى "وقف دائم ومستدام لإطلاق النار".

قدمت مشروع القرار الدول العشر غير دائمة العضوية بمجلس الأمن، ومنها الجزائر، العضو العربي الوحيد بالمجلس، وحصل مشروع القرار على 14 صوتًا مؤيدًا، فيما امتنعت الولايات المتحدة الأميركية عن التصويت.

وأعقب التصويت تصفيق من أعضاء المجلس الذي لم يتمكن مرات عدة على مدى الأشهر الماضية من اعتماد قرار بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

ومن المنتظر أن يصوّت المجلس خلال اجتماعاته في شهر أبريل الجاري، على مشروع قرار فرنسي بشأن غزة، وعضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة.

وفي وقت سابق، تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، قرارا يدعو إلى محاسبة إسرائيل على جرائم حرب محتملة وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، على الرغم من أن إسرائيل رفضته ووصفته بأنه "نص مشوه".

وطالب المجلس بوقف أي مبيعات أسلحة لإسرائيل على خلفية الحرب في قطاع غزة، في قرار أبدى فيه مخاوف من وقوع "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين.

وصوتت 28 دولة لصالح القرار، وامتنعت 13 دولة عن التصويت، وعارضت 6 دول، بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا. ودفع هذا القرار العديد من الممثلين في المجلس إلى الهتاف والتصفيق.

وشدد القرار على "ضرورة ضمان المساءلة عن جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان من أجل وضع حد للإفلات من العقاب".